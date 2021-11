Enel spinge i ricavi e centra gli obiettivi

Bene ricavi e dividendi, in flessione utili ed ebitda. Aspettando il nuovo piano industriale (24 novembre) Enel chiude i primi nove mesi dell'anno tra alti e bassi, ma confermando i target 2021 e non arretrando nella politica di sviluppo con investimenti per 7,9 miliardi (+20,4%). La società ha inoltre confermato che "il closing della cessione di Open Fiber sarà nell'ultimo trimestre 2021, dopo l'ok dell'Antitrust Ue atteso a giorni", ha detto il direttore finanziario Alberto De Paoli ricordando che l'operazione riguarda Cdp che è salita al 60% di Open Fiber e il fondo Macquarie che è entrato con il 40%.

Quanto al caro-bollette, le tariffe del mercato regolamentato in questo momento per la prima volta sono più alte di quelle del mercato libero sia in Italia sia in Spagna e non è esclusa una accelerazione nel quarto trimestre di quest'anno e nel primo trimestre del 2022 di una migrazione di utenti, ha detto De Paoli spiegando che Enel sta registrando un tasso di migrazione costante, per ora in linea con quanto sperimentato in passato.

Quanto ai numeri, la società guidata da Francesco Starace al 30 settembre ha registrato ricavi per 58 miliardi (+ 17,1%) grazie al contributo di tutte le linee di business. Performance che hanno più che compensato il negativo andamento dei cambi in America Latina, che invece ha pesato sull'ebitda ordinario, sceso a 12,6 miliardi (- 3,9%), anche a causa di eventi non ricorrenti, come la modifica dello sconto energia in Spagna. Maggiore il calo dell'ebitda adusted, sceso a 11,3 miliardi (- 11,2%) e l'ebit calato a 6,2 miliardi (-10,3%).

Male anche il risultato netto ordinario in flessione a 3,3 miliardi (-8,5%), e il risultato netto: 2,5 miliardi (-14,2%). Cresce l'indebitamento finanziario netto, che si è portato a 54,4 miliardi dai 45,4 di fine 2020, (+19,8%). Il gruppo ha comunque spinto sugli investimenti e messo a segno un nuovo record nelle energie verdi: la produzione di energia elettrica green è cresciuta del 35%. Confermiamo - ha detto l'ad - gli obiettivi finanziari di ebitda ordinario e utile netto ordinario 2021, nonché la politica dei dividendi. Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2021 pari a 0,19 euro per azione, in pagamento dal 26 gennaio 2022.