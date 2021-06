Italgas, più investimenti e più green in tutta la rete

Metano verde, idrogeno, acqua. La Italgas del futuro non cambia pelle, ma adatta il business per cavalcare la transizione energetica. Una svolta decisa, quella illustrata ieri dall'ad Paolo Gallo con la nuova strategy al 2027, che dovrà passare (e sta passando) dalla tecnologia e in particolare dalla digitalizzazione della rete gas. Solo così la società potrà fare business attraverso nuove fonti green, il biometano e l'idrogeno in particolare. Un passaggio per il quale il gruppo controllato da Cdp Reti ha messo sul piatto 7,9 miliardi di investimenti, di cui 1,4 miliardi dedicati alla trasformazione verde. Circa 400 milioni in più rispetto al piano precedente destinati a portare a termine i programmi di digitalizzazione con la realizzazione di reti smart in grado di accogliere gas rinnovabili come il biometano, già oggi ampiamente disponibile e atteso in forte sviluppo nell'arco del prossimo decennio, nonché il metano sintetico e l'idrogeno verde spiega l'ad. Terreno sul quale la società si sta già muovendo da tempo, per esempio in Sardegna. La metanizzazione dell'isola è infatti un banco di prova importante per la trasformazione in atto: Siamo prossimi ha detto l'ad Gallo - al completamento della costruzione dei 1.100 chilometri di reti native digitali che, in quanto tali, saranno idonee ad accogliere una componente di idrogeno verde prodotto dal nostro impianto Power to Gas che sorgerà in provincia di Cagliari". Un biglietto da visita per il gruppo che spera di imporsi, anche grazie al suo Know-how, oltre confine dove da tempo è in corsa per acquisire la greca Depa. La privatizzazione della società, slittata a causa del Covid, prevede la presentazione delle offerte vincolanti per metà luglio. Lo ha confermato lo stesso Gallo, sottolineando che nella Grecia vede "in scala più grande quanto fatto in questi anni per la metanizzazione della Sardegna. Devono potenziare la rete e sviluppare un network digitale, hanno bisogno di un operatore come noi, ha precisato il manager, sottolineando che "il profilo di rischio/rendimento di Depa è simile a quello dell'Italia, con un sistema di regole diventato più chiaro negli ultimi anni. Oltre alla Grecia, la società punta a crescere anche con le gare gas. Passaggio attraverso il quale Italgas vuole aumentare la propria quota di mercato dal 35 al 45% con un investimento di 1,4 miliardi, per un fatturato 2027 di 2,1 miliardi.

Oltre al gas e all'idrogeno, Italgas pensa ad ampliare il business e punta 180 milioni da investire nello sviluppo di nuovi settori, efficienza energetica e ciclo dell'acqua. Sul fronte finanziario, confermata la politica dei dividendi fino al 2023: la miglior cedola tra una base di 25,6 centesimi (2019) aumentati del 4% annuo e l'utile netto rettificato per azione.