Italiani sempre più "formichine". Risparmio gestito mai così in alto

Il risparmio degli italiani continua a crescere e, insieme ai profitti del settore finanziario, porta il mercato a nuovi record. È questa l'immagine che emerge dai Bollettini statistici Intermediari ed Emittenti della Consob relativi al 2025, che fotografano un anno di forte espansione per il risparmio gestito, risultati in accelerazione per banche e assicurazioni e una distribuzione di dividendi mai così elevata. Nel corso del 2025 le società quotate hanno infatti distribuito agli azionisti oltre 37 miliardi, un nuovo massimo storico.

Il dato più significativo riguarda però il controvalore degli strumenti finanziari detenuti presso gli intermediari vigilati nell'ambito dei servizi di investimento e della gestione del risparmio, salito del 7,9% rispetto al 2024 fino a 4.373 miliardi. Si tratta del livello più alto dall'avvio delle rilevazioni Consob nel 2010.

A spiccare è soprattutto il balzo dei titoli di capitale italiani, che raggiungono i 533,9 miliardi di euro, in crescita del 24,2%, oltre 100 miliardi in più in un solo anno. Per la Commissione si tratta di un segnale della rinnovata fiducia degli investitori nel mercato azionario nazionale.

Continua a espandersi anche il patrimonio gestito, che tocca quota 1.763 miliardi (+8,7%), sostenuto soprattutto dall'ottima performance dei fondi comuni d'investimento (Oicr), cresciuti del 20,2 percento.

La raccolta netta degli Oicr aperti di diritto italiano è risultata positiva per circa 17,5 miliardi di euro, grazie in particolare all'interesse degli investitori per i fondi obbligazionari. Il 2025 è stato inoltre un anno di intensa attività per gli intermediari finanziari. Il collocamento di strumenti finanziari è aumentato del 13,1%, raggiungendo 535,2 miliardi di euro, mentre la negoziazione in conto proprio è balzata del 28,1% fino a sfiorare i 2.100 miliardi. In crescita anche l'esecuzione di ordini (+8,7%), la ricezione e trasmissione di ordini (+10,6%) e il collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario (+10,7%), trainato dalle polizze unit linked (+12,1%).

Sul fronte delle società quotate, il comparto finanziario continua a distinguersi per redditività. Gli utili delle banche sono aumentati del 12,7%, raggiungendo 30,1 miliardi di euro, sostenuti dall'incremento delle commissioni e dei proventi da partecipazioni.

Ancora migliore la performance delle compagnie assicurative, che hanno registrato profitti per 6,2 miliardi (+16,2%), grazie alla crescita dei

ricavi assicurativi e al contenimento dei costi operativi. Più complesso il quadro per le altre società quotate. Escludendo banche e assicurazioni, gli utili si sono fermati a 24,2 miliardi, in calo del 15,7% rispetto al 2024.