Controllo della velocità, attenzione a Vergilius Plus: in quali tratti stradali è già operativo e come funziona

Sulle strade italiane è arrivato un nuovo sistema di rilevazione della velocità. Si tratta di Vergilius Plus, un dispositivo di controllo della velocità media e istantanea che consente di avere una visuale a 360° sulla strada. Questo nuovo prodotto dalla tecnologia, infatti, legge le targhe in maniera automatica, consentendo un’immediata identificazione dei veicoli. Non solo, permette un controllo accurato della velocità e individua in brevissimi tempi eventuali violazioni del codice.

Rispetto ai tradizionali tutor, Vergilius Plus effettua doppie rilevazioni, dispone di telecamere intelligenti in grado di leggere la targa ma anche di riconoscere il veicolo (auto, camion, moto), verifica in tempo reale la regolarità della copertura assicurativa, lo stato di revisione ed eventuali denunce pendenti, e analizza i dati, garantendone l’affidabilità.

Sviluppato da Anas e dalla Polizia di Stato, Vergilius Plus è stato attivato su 36 tratte stradali ed è gestito dalla Polizia Stradale. Il dispositivo è operativo dallo scorso 4 agosto, e al momento copre 211 chilometri di strada.

“A differenza del controllo della velocità istantanea, questo sistema incentiva una guida più regolare e responsabile per tutta la percorrenza della tratta monitorata, riducendo il rischio di incorrere in un sinistro stradale”, fanno sapere dalla Polizia di Stato.

Ad oggi, come riportato dalle autorità e da Anas, Vergilius è presente, in ambo le direzioni, sui seguenti tratti: Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (Salerno); Strada Statale 1 “Aurelia”, tra il km 11+950 e il km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, all’interno della Galleria Santa Maria di Pozzano (Napoli), dal km 0+072 al km 4+950.

“L’introduzione di Vergilius Plus rappresenta un’ulteriore evoluzione nell’impiego delle nuove tecnologie al servizio della sicurezza stradale. L’obiettivo non è semplicemente individuare le violazioni, ma soprattutto promuovere comportamenti di guida più consapevoli e responsabili”, si conclude il comunicato.