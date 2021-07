Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Il bilancio sarà ottimo"

Pier Silvio Berlusconi ha presentato i risultati dell'ultimo anno agli investitori Mediaset nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali. Il vicepresidente e amministratore delegato dell'azienda ha spiegato che Mediaset punta a chiudere il 2021 con un bilancio "ottimo" e in particolare mantenendo il livello dei costi in linea con il 2020. Un'impresa non semplice per il corpo direttivo, che invece sul fronte della pubblicità punta a " superare il consensus del 10-12% in Italia per la crescita pubblicitaria" ".

L'ad Mediaset, quindi, è entrato nello specifico dei risultati: " Abbiamo chiuso una raccolta dei sei mesi con +31,5% rispetto all'anno scorso, abbiamo pareggiato i ricavi pubblicitari del 2019 ". Pier Silvio Berlusconi, quindi, ha aggiunto: " Gli ascolti stanno andando meglio del previsto e i costi sono a un livello nuovo: speriamo di chiudere il 2021 con gli stessi costi del 2020, il che sarebbe un miracolo ". Per l'amministratore delegato Mediaset c'è grande soddisfazione per i risultati finora raggiunti: " 'I ricavi sono sopra le aspettative e abbiamo anche chiuso qualche accordo che genera incassi e plusvalenze. Quindi speriamo di chiudere un 2021 con un bilancio ottimo ".

Il prossimo anno per l'azienda di Cologno Monzese saranno fondamentali gli introiti derivanti dalla raccolta pubblicitaria sul calcio, come ha ben spiegato Berlusconi durante la conferenza con gli investitori. " La nostra raccolta pubblicitaria relativa al calcio - con le partite della Champions in chiaro su Canale 5 e la Serie A su Dazn - dovrebbe superare i 100 milioni ", ha proseguito l'amministratore delegato. Mediaset prevede di trasmettere in chiaro la migliore partita della Champions League del martedì su Canale5 e le altre, quasi la totalità, sulla piattaforma streaming a pagamento Infinity, accorpata alla piattaforma MediasetPlay. La stima del valore pubblicitario del calcio nel mercato italiano è di circa 150 milioni.

In più, Pier Silvio Berlusconi ha aggiornato gli investitori sull'accordo stipulato tra Mediaset e Tim per portare Infinity su TimVision: " È un accordo di cui siamo soddisfatti che si basa su minimo garantito più 'revenue sharing' ma conta la nostra idea di portare Infinity su tutti i device per aumentare al massimo i potenziali utenti ".

Quindi, Pier Silvio Berlusconi ha esposto i progetti di espansione all'estero dell'azienda: " Abbiamo colloqui in vista con potenziali partner ma non c'è niente di definito: di ipotetici partner interessati al consolidamento europeo dei broadcaster ce ne sono sia di tipo finanziario sia di tipo industriale ". L'amministratore delegato ha quindi aggiunto: " C'è molta carne al fuoco. Oggi tutti parlano di consolidamento, ma noi siamo stati i primi. Sarà un autunno molto caldo dal punto di vista della operatività ".