Siamo costretti a fare la previsione di almeno +30% sulla Borsa italiana

Per 30 anni di professione di “borsaiolo” è valso il detto “A Ferragosto Borsa mia non ti conosco”. Se dovevo lavorare a Natale ed a Pasqua invece almeno per Ferragosto calava il sipario. Il consiglio dato a tutto il mondo era “arma al piede”. E tu te la godevi tra griglia e lambrusco freddo ghiacciato. Univi l’utile di dare un consiglio sensato ai lettore e il piacere di prenderti almeno 3 giorni di vere ferie in cui non rispondevi alle email, scrivevi raccomandazioni di Borsa e perscrutavi i grafici.

Quest’anno per la prima volta abbiamo avuto il breakout ad agosto di un massimo pluriennale. Ed ogni giorno pensavo inutile suonare la tromba del rialzo perché siamo ad inizio agosto, poi alla prima settimana di agosto, poi a Ferragosto. Ed ora mi arrendo: teoricamente dovrebbe stornare verso la resistenza precedente ora divenuta supporto. Ma sottolineo il “teoricamente” perché ormai da questo mercato non mi aspetto niente di normale.

Come mostra il grafico trimestrale qui sotto del MIB storico siamo ormai in una situazione in cui dobbiamo chiamare un rialzo di almeno il + 30% sul listino italiano. Lo so, si fa fatica scriverlo e corri il rischio di prenderti delle pernacchie se tutto va storto.

Ma questo è il gioco e dobbiamo giocarlo in fondo. Se notate qui sotto nel grafico trimestrale notate come per almeno 30 anni il nostro listino è oscillato tra un supportone ed una resistenza (indicate nel grafico da due rettangoli blu) ed ora che ha mollato il supportone è facile prevedere che vada a toccare la resistenza dei massimi dei massimi. E’ un evento storico che si riverbererà sul corso delle azioni nei prossimi anni perché poi raggiunta quota 34.000 del MIB storico sarà da vedere se la corsa continua (come il Nasdaq) o se in quella situazione tutte le borse mondiali saranno già mature per cui lo scoppio a simpatia della bolla travolgerà anche il nostro listino.

Per il momento non ci resta che godere di questa situazione anche se un po’ rimpiangiamo i Ferragosto indolenti degli ultimi 30 anni.

E quest'anno, per essere sicuri che vi rilassiate a stomaco pieno, vi offriamo una scorpacciata di ITI. È come l'amaro a fine pasto, fa andare tutto giù.

Cosa c'è di meglio, infatti, di guardare dei bei grafici lineari che fanno venire voglia di farci surf incima?

Ma ora, iniziamo a ballare con l'analisi dei 6 articoli selezionati oggi per voi.

AZIONI EDILIZIACROBATICA

Salto interessante per azioni Ediliziacrobatica, che dal 10 agosto stanno registrando record di prezzi e volumi. Il rialzo è iniziato da pochi giorni, ma a giudicare dalla durata della congestione precedente è solo alle battute iniziali. Gli investitori istituzionali si vedono, ma non ci stupiscono. Del resto è da inizio mese che fioccano notizie positive per l'azienda, tra la chiusura del primo semestre con una crescita a tripla cifra (il periodo è terminato con ricavi per oltre 37 milioni di euro, in aumento del 113,3%) e l'entrata nel capitale azionario di Nusco in qualità di investitore industriale.

AZIONI DIGITAL VALUE

Crescita costante e piacevole da guardare per azioni Digital Value, che però potrebbe essere messa in pericolo dal triangolo appena formato che potrebbe preannunciare il cambiamento del trend e, quindi, una congestione in arrivo. I prezzi da inizio anno ad oggi sono aumentati di oltre il 151%, lasciando i volumi pressoché invariati. La società ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 256,38 milioni di euro, in aumento del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2020.

AZIONI DOXEE

Azienda a bassa capitalizzazione (per lo meno se confrontata con quelle trattate di solito dalla nostra redazione), ma che segnaliamo per l'attenzione che sta raccogliendo intorno a sé. Gli investitori istituzionali hanno fatto un passo (lo vediamo dall'aumento repentino di volumi e prezzi) e attualmente si attende di scoprire quale sarà il proseguo. Da inizio anno a oggi i prezzi sono aumentati del 333% e il primo semestre 2021 si è chiuso con ricavi per 9,2 milioni di euro, in aumento di quasi il 20% rispetto alla prima parte dello scorso anno.

AZIONI REPLY

Cambio di rotta probabile, a causa del triangolo appena chiuso, per azioni Reply, che potrebbero ripartire al rialzo. I prezzi da inizio anno sono cresciuti del 68,5% e i volumi sono costanti. La società ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 712,83 milioni di euro, in aumento di quasi il 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 165,39 milioni di euro rispetto ai 158,66 milioni di inizio anno.

AZIONI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS

Probabile triangolo in formazione per azioni Fine Foods & Pharmaceuticals, partite a inizio mese in una corsa al rialzo rumorosa e incerta. Nel complesso, però, la regolarità e le caratteristiche dell'ITI si possono vedere nel grafico, che sottolinea un aumento dei prezzi, da inizio anno a oggi, di oltre il 77%. Il titolo a luglio è passato al segmento STAR. La società ha chiuso il 2020 con ricavi per quasi 172 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2019.

AZIONI OFFICINA STELLARE

Dopo il salto avvenuto in giugno e la successiva formazione del triangolo, attualmente azioni Officina Stellare stanno registrando una congestione come avevamo già preannunciato (clicca qui). La società ha recentemente siglato con la società ISI un contratto dal valore di circa un milione di euro. Non abbiamo ancora a disposizione risultati di bilancio, ma sappiamo che gli investitori istituzionali ci vedono lungo...