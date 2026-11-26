Il Tribunale di Milano - sezione XV civile ha annullato le delibere con cui l’assemblea di Class Editori, il 26 giugno 2025, ha nominato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. La sentenza - anticipata da Il Sole 24 Ore - dà ragione a VM 2006, azionista che contestava l’assegnazione dei seggi di minoranza alla lista di Rome Communication. Nel provvedimento firmato dal giudice di Milano Guido Vannicelli si evidenzia l’esistenza di un “collegamento”, non dichiarato, tra la lista RC e quella Panerai, incompatibile con le regole sulle società quotate.

Panerai aveva raccolto il 59% dei voti, RC con il 31,192% aveva ottenuto un amministratore e la presidenza del collegio sindacale, mentre VM - veicolo riconducibile a Francesco Gaetano Caltagirone - non aveva eletto candidati. Il giudice accogliendo la domanda, proposta in via subordinata, ha annullato le delibere assunte nel giugno 2025 e ha aperto, di fatto, un’incognita sulla composizione degli organi societari. In particolare, nel provvedimento il collegio ricorda come il legislatore ritiene che nel governo e controllo interno delle società quotate, proprio per la loro struttura, sia “necessario che siedano in consiglio e nel collegio, in rappresentanza almeno di parte della minoranza, consiglieri e sindaci realmente indipendenti nelle valutazioni avocate loro e non condizionabili, a cominciare dalla loro indifferenza alla ‘minaccia’ di non essere confermati dagli azionisti di controllo (id est, ricandidati) nel triennio successivo”.

Se il Tribunale “è consapevole che l’indipendenza di giudizio è qualità della persona (nel linguaggio filosofico, virtù) che nella realtà sta e cade con la statura morale e ai valori concreti della persona stessa, tale per cui ben può rivestirla un congiunto o un amico del patron o della persona fisica di riferimento dell’azionista di maggioranza” tuttavia la legge “è chiamata, per sua natura, a presidiare tali obiettivi con gli strumenti formali suoi propri: uno dei quali è appunto quello del divieto di collegamento fra più liste eventualmente presentate in occasione del rinnovo delle cariche delle società quotate”. Nozione di collegamento fra liste - come giustamente sottolineato da VM - da intendersi in senso estensivo, e che qui si traduce in legami professionali e d’affari tra promotori e candidati, compresi i rapporti tra RC e Netclasspi, partecipata da Class. Un collegamento ‘in concreto’ che porta a ritenere “sussistente” il vizio di annullabilità delle delibere dell’assemblea di Class del 26 giugno 2025 impugnate davanti al Tribunale di Milano.