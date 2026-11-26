La guerra in Medio Oriente fa due vittime italiane. Si tratta di due tecnici civili della Rheinmetall Italia, impegnati in Kuwait presso una stazione di rilevamento della difesa antiaerea. A confermare la morte dei connazionali è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time al Senato. L’ambasciata italiana si è subito attivata per seguire gli sviluppi e informare le famiglie. Intanto i pasdaran rivendicano la superiorità dell’arsenale missilistico iraniano rispetto a quello americano.
Tajani: "Governo vicino a famiglie vittime italiane in Kuwait, seguiamo sviluppi"
“Condivido con quest’Aula una notizia che riguarda due cittadini italiani che lavoravano in Kuwait: con l’Unità di crisi, con la nostra ambasciata in Kuwait e il Ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull’incidente che ha coinvolto questi due nostri connazionali. Intorno alle 14 di oggi, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti. L’ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche. Ho appena parlato con l’ambasciatore Morini che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato. “A nome del Governo, credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane”.
Morti i due tecnici italiani della Rheinmetall feriti in Kuwait
I due italiani rimasti feriti in un attacco con droni in Kuwait sono morti. I due sono tecnici civili della Rheinmetall. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.
Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, il colonnello di stato maggiore Saud Abdulaziz Al-Atwan, ha riferito che oggi le forze armate hanno individuato una serie di droni ostili all’interno dello spazio aereo kuwaitiano e li hanno neutralizzati. Il portavoce ha parlato di una “vile aggressione iraniana” che “ha preso di mira un sito vitale, causando la caduta di schegge”. Oltre ai due italiani deceduti, sono rimasti feriti un cittadino kuwaitiano e un cittadino pakistano.
In gravi condizioni i due italiani feriti in Kuwait, sono tecnici Rheinmetall
A quanto apprende l’Adnkronos, sono feriti in modo molto grave i due italiani colpiti dall’attacco di un drone in Kuwait. Entrambi sono tecnici della società Rheinmettall.
Italiani in gravi condizioni: colpiti da schegge dopo l'intercettazione dei droni
Le schegge cadute dopo l’intercettazione di droni iraniani in Kuwait hanno ferito quattro persone tra cui “due di nazionalità italiana”, un kuwaitiano e un pakistano. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa del Kuwait Saud Abdulaziz Al-Otayan rilanciato dal profilo X dell’esercito del Paese. “Sono stati trasferiti in uno degli ospedali per ricevere le cure necessarie, oltre a danni materiali”, sottolinea la nota.
Esercito Kuwait: feriti anche due italiani in attacco droni
“Un attacco iraniano con diversi droni ha preso di mira un sito strategico, provocando il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Tutti sono stati trasportati in ospedale per le cure”. Lo annuncia Il portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, aggiungendo che l’attacco condotto con “droni nemici dell’Iran all’interno dello spazio aereo kuwaitiano” ha anche causato “danni materiali”.
“Le Forze Armate ribadiscono il loro costante impegno a svolgere i propri compiti e responsabilità con la massima efficienza, mantenendo un livello di prontezza e preparazione costante e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità della nazione, in coordinamento con le autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti”, ha ribadito il portavoce in un comunicato.
Iran: "A livello di missili siamo messi molto meglio degli Stati Uniti"
“In termini di missili, così come di armamenti offensivi e difensivi, la nostra situazione è di gran lunga migliore di quella degli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il portavoce delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana, Hossein Mohebbi, sottolineando che da parte dei pasdaran “la produzione di missili non si è minimamente interrotta”. Secondo quanto riferisce Tasnim, il funzionario ha anche sostenuto che gli Stati Uniti starebbero “affrontando una carenza di armi strategiche” mentre l’Iran sta migliorando le sue capacità a livello missilistico.