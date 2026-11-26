«Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza». A Gianni De Gennaro sono bastate due righe per esprimere a Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, tutta la sua amarezza. Colpisce il contrasto tra la durezza del messaggio e la compostezza della scrittura. La grafia è ordinata, il tratto della penna regolare. Gli investigatori hanno trovato il biglietto accanto al corpo dell’ex capo della Polizia, nella dépendance della sua tenuta agricola in Maremma, insieme a un altro scritto, destinato a chi «avrà voglia di pubblicarlo». L’uomo che per decenni aveva fatto della riservatezza e della misura delle parole un tratto della propria personalità abbandona il linguaggio formale delle istituzioni. Si rivolge al magistrato dandogli del tu. Gli consegna, in una frase di straordinaria durezza, il senso di quella che riteneva un’ingiustizia subita. De Gennaro si sentiva «ingiustamente perseguitato». Lo ha scritto in modo chiaro e quelle due righe sono come due fendenti.

Al procuratore che aveva chiesto gli arresti domiciliari per lui, nell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, il prefetto ha lasciato anche una busta contenente l’hard disk che gli investigatori non avevano trovato nel corso delle perquisizioni. «Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente», e poi aggiunge: «non ho nulla da nascondere» è la spiegazione che accompagna la consegna del dispositivo. Una frase che dà la misura di quanto si fosse deteriorato il rapporto di fiducia tra l’ex capo della Polizia e i magistrati chiamati a indagare sul suo conto. Nell’altro scritto rinvenuto accanto al corpo, quello destinato alla pubblicazione, De Gennaro torna a parlare di sé. «Sono un uomo dello Stato che non è mai venuto meno al giuramento che ho fatto, ho sempre rispettato la legge ed ho osservato i miei compiti di servitore dello Stato». E ancora: «Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni». È quel richiamo al giuramento a dare il senso più profondo alle parole di De Gennaro. Dopo oltre mezzo secolo trascorso nelle istituzioni, dopo essere stato capo della Polizia, dopo aver diretto gli apparati di intelligence del Paese, dopo aver ricoperto incarichi di grande responsabilità, De Gennaro torna alle parole pronunciate da giovane funzionario. Non c’è un elenco delle operazioni di polizia condotte, dei successi investigativi, delle onorificenze ricevute. C’è il richiamo a un impegno assunto quando ancora nessuno poteva immaginare quale sarebbe stato il suo ruolo nella storia della lotta alle mafie. È in quella promessa di fedeltà alla Repubblica che il prefetto riconosce il significato della propria vita professionale.

Poi ci sono le altre lettere. E qui si incontra un Gianni De Gennaro assai diverso da quello che gli italiani hanno imparato a conoscere. Alla durezza del messaggio per il procuratore, alla solennità delle parole riservate alle istituzioni, subentra la delicatezza degli affetti. Ha scritto alla moglie, ai figli, ai fratelli. A ciascuno di loro singolarmente, con pensieri che appartengono alla storia di un rapporto, alla confidenza maturata negli anni, alla quotidianità di una famiglia. Ha avuto parole diverse per ognuno. In quelle pagine non c’è il capo della Polizia, non c’è l’uomo che conosceva i segreti della Repubblica. Ci sono un marito, un padre, un fratello.

Il contenuto di quelle lettere deve rimanere patrimonio esclusivo dei familiari. Altra cosa sono i due scritti rinvenuti accanto al corpo del prefetto, dei quali è giusto dare conto per la loro rilevanza pubblica, sociale e istituzionale. Le lettere ai familiari e al custode della proprietà portano la data del 17 novembre. Nel pomeriggio di venerdì 20, De Gennaro era arrivato nella sua tenuta in Toscana. Si era intrattenuto con i due uomini della scorta, ai quali aveva spiegato che avrebbe trascorso il fine settimana in campagna e che sarebbe rientrato tra domenica e lunedì. Per chi era abituato a incontrare De Gennaro negli uffici romani, nei corridoi dei palazzi istituzionali, era difficile distinguere le preoccupazioni dell’uomo da quelle del funzionario. La riservatezza era parte del suo carattere. Una consuetudine maturata negli anni in cui aveva imparato ad ascoltare i mafiosi che decidevano di collaborare con la giustizia, a custodire le loro confidenze, a valutare l’attendibilità delle loro parole. Un mestiere nel quale anche il silenzio aveva la sua importanza. Sarebbe illusorio pensare di poter conoscere, attraverso la compostezza della sua calligrafia, la misura della sofferenza che lo accompagnava.

De Gennaro aveva già conosciuto la condizione di indagato. Aveva affrontato processi, polemiche, campagne di stampa. Si era difeso ed era uscito da quelle vicende. L’ultima inchiesta aveva però una particolarità. Lo riportava nella Sicilia della sua giovinezza professionale, agli anni trascorsi accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il sospetto di aver contribuito a ostacolare la ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio investiva proprio quella stagione alla quale aveva legato il proprio nome di investigatore antimafia.

Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari, pur riconoscendo che gli accertamenti avevano aperto nuove prospettive investigative sul contesto delle stragi del 1992. La Procura aveva presentato appello. Ci sarebbe stata un’altra udienza, un altro confronto tra le ragioni dell’accusa e quelle della difesa. Non ci sarà più. E nessuna delle parole lasciate dal prefetto può sostituirsi a quel contraddittorio, né stabilire le responsabilità di chi ha condotto l’inchiesta.

Sarebbe tuttavia ingeneroso consegnare Gianni De Gennaro alla memoria degli italiani attraverso la cronaca dei suoi ultimi giorni. Chi ha vissuto gli anni della guerra di mafia in Sicilia ricorda quale fosse la condizione di solitudine di tanti funzionari dello Stato, quanto fosse difficile ottenere negli anni Ottanta la fiducia dei primi collaboratori di giustizia, costruire un patrimonio di conoscenze su un’organizzazione criminale della quale una parte del Paese aveva a lungo negato persino l’esistenza. De Gennaro fu tra gli investigatori che contribuirono a cambiare quella storia.

Ha conosciuto il potere, ne ha esercitato le prerogative, ne ha attraversato le contraddizioni. La sua carriera non è sottratta al giudizio della storia, come non lo è quella di nessun uomo delle istituzioni. Sarebbe un torto alla memoria del Paese dimenticare il contributo che questo prefetto ha dato alla lotta contro Cosa nostra.