Viene da chiedersi fino a che punto il Regno Unito possa essere considerato ancora una democrazia. Un Paese, in cui un consiglio comunale (a guida laburista, guardate un po’) licenzia una dipendente (non una qualunque ma la responsabile per la diversità) soltanto perché mette like ai post di J.K. Rowling che criticano l’ideologia di genere, è un Paese che annienta la libertà di espressione. Le hanno detto che le sue idee sono «incompatibili con i valori dell’ente». Ma qui la sola incompatibilità è quella del consiglio comunale di Manchester con i valori democratici. Per fortuna un giudice ha trovato la decisione «illegittima». Ma per una vittima salvata dal patibolo woke, ci sono 62mila persone che, negli ultimi cinque anni, sono state arrestate o denunciate per aver espresso un’idea. E questo non è né democratico né libertario.