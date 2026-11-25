L’audiocassetta contenente la registrazione della voce di un altro telefonista, isolata dai carabinieri del Ris, sarebbe stata trovata nell’abitazione di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, morto da più di dieci anni. Lo rivela il Tg1, secondo cui il ritrovamento risalirebbe al 2024, quando gli investigatori perquisirono, su richiesta del pubblico ministero, le abitazioni dell’uomo tra Roma e Rieti, nell’ambito delle nuove indagini sulla misteriosa sparizione della giovane cittadina vaticana.

Dove è stata trovata la cassetta

Il nastro su cui sarebbe impressa la voce dell’uomo che chiamò a casa Orlandi alcuni dopo la scomparsa di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983, sarebbe stata trovata nella cantina della casa romana di Meneguzzi. I tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri hanno analizzato l’audiocassetta nel riserbo più totale in questi ultimi due anni. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione del presunto nuovo telefonista la cui identità, al momento, resta ancora sconosciuta.

L’avvocato della famiglia Orlandi: “Registrazione va contestualizzata”

“Si tratta di un elemento che dovrà essere intanto valutato, verificato e soprattutto contestualizzato nell’inchiesta della procura”, ha dichiarato ai microfoni del Tg1 l’avvocato Laura Sgrò, che assiste la famiglia Orlandi. “L’augurio che si fa la famiglia è che tutto questo non venga nuovamente strumentalizzato per attaccare quelle che sono le uniche vittime di questa tragedia”, ha poi aggiunto il legale.