Dispiace per Jennifer Lopez, in arte JLo. Alla soglia dei sessanta, piagnucola con il NewYork Times. Ce l’ha con quei razzisti liberal di Hollywood. Dice di essere stata poco considerata dall’industria del cinema.

Dice che non la volevano perché non rientrava «nel profilo tipico di un’attrice bianca». Dice anche che «la situazione è rimasta la stessa ancora oggi». Sarà. Noi contiamo, però, una quarantina di film. Per non parlare delle incursioni tivù e dei doppiaggi. E ancora: candidature ai Golden Globe e ad altri premi. Poi, per carità, i soldi non fanno la felicità e banalità varie che si dicono in certe situazioni. Ma la nostra JLo, osannata pure da Forbes , vanta un patrimonio di 400 milioni di dollari.

E visti i cachet di certi suoi film non ce la sentiamo proprio di condividere le accuse a Hollywood.

Di cui si può dire davvero di tutto tranne che sia una pericolosa congrega di adepti del Ku Klux Klan.