Il ministro Zangrillo al Giornale: “Le parole sul governo non sono mie”. Ma Minzolini conferma: “Ho riportato il suo ragionamento politico”

Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo stamane ha contestato l’articolo di Augusto Minzolini sul Giornale a proposito di Forza Italia e della polemica nata intorno alle parole del segretario Antonio Tajani sulle donne (“avranno fatto rivoltare Berlusconi nella tomba”, ndr). Ma a stretto giro è arrivata la replica e la conferma del giornalista: “Ho riportato nell’articolo di oggi su Il Giornale - le parole di Minzolini- una conversazione con il ministro Zangrillo alla buvette di Montecitorio presente un altro collega. Una conversazione in cui il ministro ha fatto un ragionamento politico e qualche battuta scherzosa che ovviamente non aveva una valenza politica”.

“Non sono parole mie, stamattina le ho lette con stupore”, sono state le parole di Zangrillo, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione della cabina di regia sul Pnrr. Il ministro ha smentito anche il virgolettato che gli è attributo sul voto. “Mi spiace - afferma - che qualcuno mi attribuisca il desiderio di andare al voto subito. Io invece penso esattamente l’opposto: ci sono le condizioni per questo governo di andare avanti fino alla fine della legislatura, abbiamo tante cose importanti da fare, quindi credo che ci sia davvero l’opportunità di arrivare alla scadenza naturale”.