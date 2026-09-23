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Cantina Chitarra, tutti i colori della Sicilia

Una cantina cooperativa nella parte occidentale dell’isola, tra Mazara del Vallo, Trapani, Salemi e Marsala, che in 600 ettari produce una grande quantità di vini tutti monovitigno da autoctoni (Grillo, Catarratto, Inzolia, Zibibbo, Nero d’Avola, Frappato, Perricone e Nerello Mascalese) e internazionali (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon)

Andrea Cuomo
Cantina Chitarra
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Un nome che suona molto bene, Contrada Chitarra. Si trova nel cuore di una vallata tra Mazara del Vallo, Trapani, Salemi e Marsala e battezza l’azienda agricola Cantina Chitarra, nata nel 1907 e “rinata” nel 2012, quando ha intrapreso un profondo percorso di evoluzione, cercando di interpretare la Sicilia del vino in modo contemporaneo ma molto legato alla tradizione.

Cantina Chitarra è una cooperativa che conta su 600 ettari coltivati a vigneto, con una ricchezza di terreni che garantisce una grande varietà espressiva, per il 75 per cento di uve a bacca bianca e per il 25 a bacca nera. Ci sono varietà autoctone come Grillo, Catarratto, Inzolia, Zibibbo, Nero d’Avola, Frappato, Perricone e Nerello Mascalese ma anche vitigni internazionali come Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Fiano, Viognier, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Pinot Nero.

Cantina Chitarra
Cantina Chitarra

La carta dei vini è molto ricca. La linea Suluq è dedicata a quattro monovitigni che fanno un macerazione sulle bucce, i bianchi Viognier (Terre Siciliane Igp) e Grillo (Doc Sicilia) e i rossi Syrah (Terre Siciliane Igp) e Nero d’Avola (Doc Sicilia). La linea Il Gattopardo è dedicata ai vitigni autoctoni, i bianchi Inzolia e Catarratto (entrambi Terre Siciliane Igp) e Grillo (Doc Sicilia) e i rossi Frappato (Terre Siciliane Igp) e Nero d’Avola (Doc Sicilia), con in più un internazionale decisamente ben integrato (Terre Siciliane Igp).

C’è poi la linea Cutò, che dà spazio a referenze fresche e beverine, l’Inzolia, lo Zibibbo e il Viognier (Terre Siciliane Igp) e Grillo (Doc Sicilia) tra i bianchi, il Rosato Terre Siciliane Igp e i rossi Syrah, Nerello Mascalese, Perricone e Frappato (Terre Siciliane Igp) e Nero d’Avola (Doc Sicilia).

Infine ci sono i vini più ambiziosi, il Grillo Doc Sicilia Superiore di buona intensità e con note floreali e agrumate e una bocca strutturata e sapida, da abbinare a cucina vegetariana, primi di mare, grigliare di carne bianca e formaggi freschi; lo Chardonnay Doc Sicilia Superiore, di grande eleganza ed equilibrio, che si presta ad accompagnare i piatti mediterranei a base di pesci e di crostacei; il Nero d’Avola Doc Sicilia Riserva, dal naso di frutti rossi e prugna e dalla bocca morbida e setosa; e il Nero d’Avola Doc Sicilia Vendemmia Tardiva, con note di frutta rossa matura e di erbe aromatiche e spezie e dall’incedere solenne in bocca.

Cantina Chitarra
Cantina Chitarra

Infine ci sono anche un Vino Spumante millesimato Blanc de Blancs, il vino passito Chi Duci (Che vuol dire “coi dolci” e spiega già il loro utilizzo) da uve Zibibbo e l’olio extravergine d’oliva.

Cantina Chitarra è molto sensibile alle tematiche ambientali e conta anche su una struttura dedicata all’ospitalità, in stile moderno e confortevole, che consente degustazioni anche in abbinamento a prodotti locali, visite alla cantina e percorsi tematici.

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