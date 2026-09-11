Via alle iscrizioni per il nuovo master in giornalismo della Iulm: disponibili 10 borse di studio

Venticinque anni all’insegna della multimedialità. Sono aperte le iscrizioni alla 25esima edizione del Master in giornalismo dell’Università IULM in collaborazione con Mediaset. Riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti, il Master universitario con iscrizione immediata al praticantato forma i nuovi giornalisti professionisti capaci di orientarsi nell’era digitale grazie ai corsi e agli stage nelle redazioni televisive, radiofoniche, cartacee, web. I più di 350 allievi di questi 25 anni sono impiegati, dirigono e sono attivi nei principali outlet informativi multimediali, dai quotidiani alle radio e tv, alle piattaforme digitali, in tutti i settori: dallo sport alla politica, dalla cronaca alla cultura, dallo spettacolo all’economia. Sono disponibili 10 borse di studio.

Per informazioni master.giornalismo@iulm.it

Link al bando: DR-n.-21751_-Bando-biennio-26-28.pdf