Geo-blocking, Ue favorevole alla rimozione: no del mondo del calcio

Il mondo del calcio trema: la Commissione Europea ha dato parere favorevole per rivedere le norme dell'Ue sul cosiddetto "geo-blocking", ossia i blocchi geografici attualmente in vigore per quanto riguarda i servizi di streaming. Nonostante oggi sia già possibile effettuare acquisti e poter usufruire dei servizi che propongono i Paesi al di fuori dell'Italia, i deputati vorrebbero eliminare qualsiasi barriera rimanente. I sì sono stati 376, 111 contrari e 107 astenuti. Le norme, invece, sono diverse per quanto riguarda le partite di calcio e gli avvenimenti sportivi.

Cosa potrebbe cambiare

Non è per nulla d'accordo, però, l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha dichiarato di opporsi " strenuamente all’abolizione del geo-blocking perché metterebbe a serio rischio la sostenibilità economica del settore calcio e film in tutta Europa, con un indebito vantaggio alle grandi piattaforme Netflix, Amazon o Disney. Si rischia di mandare in frantumi l’intero sistema" .

In pratica, se venisse eliminato il geo-blocking, oltre a una rivoluzione sullo streaming in generale, lo sport e il calcio subirebbero gli effetti maggiori perché, ad esempio, ci si potrebbe abbonare al campionato italiano di Serie A non soltanto tramite le piattaforme oggi disponibili (Sky, Dazn) ma anche da pacchetti che propone, ad esempio, la Lituania. Lo stesso discorso vale per la Champions League: chi non volesse vederla su Prime, ad esempio, potrebbe farsi ingolosire dalle proposte che arrivano dal Portogallo. Il timore di De Siervo, quindi, è che quei fior di miliardi di diritti tv non starebbero più in piedi crollando come un castello di sabbia.

La parola geo-blocking indica letteralmente i "blocchi geografici" che alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore verranno rivisti entro un anno, ossia il 2025: questa tecnologia filtra i contenuti in Rete in base all'area geografica da cui ci si collega e si applica a tutti gli eventi streming così da salvaguardare i diritti ottenuti in quel Paese. Senza i blocchi, invece, i servizi audio e video potrebbero estendersi senza problemi a tutti i Paesi Ue con gli esempi sopra descritti.