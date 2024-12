Travolge una mamma col passeggino e la uccide. Arrestato camionista pirata di 24 anni: era già fuori Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il camionista pirata che questa mattina ha investito e ucciso una mamma sulle strisce pedonali ha un nome e un volto: è stato rintracciato qualche ora dopo fuori città. L'uomo era al volante del camion e stava svoltando a destra quando ha travolto Rocio Spinoza Romero che passeggiava con i suoi due gemelli e sua madre, attraversando le strisce pedonali. La sua posizione è al vaglio della polizia locale. La nonna e i bambini sono in osservazione al Niguarda, ma non hanno riportato conseguenze, solo leggere contusioni.

Il camionista è un 24enne italiano risultato negativo all'alcoltest, che è stato fermato ad Arluno, nei pressi di una cava in cui si stava dirigendo per lavoro. È stato arrestato e per lui l'accusa è di omicidio stradale aggravato dall’omesso soccorso. Intanto proseguono le indagini sull'incidente di questa mattina, occorso in viale Renato Serra all'angolo con viale De Gasperi, in zona Fiera-Portello. Le ricostruzioni finora effettuate sono solo parziali ma, stando a quanto appurato finora, il mezzo pesante viaggiava verso Milano, provenendo dall'esterno e aveva il semaforo verde. Ma svoltando a destra, il mezzo ha incontrato anche il passaggio pedonale, che in quel momento aveva il segnale di via libera. Il camion avrebbe comunque dovuto dare la precedenza ai pedoni ma qualcosa non in quel momento non è andato come avrebbe dovuto e il mezzo ha impattato contro la mamma, che è morta sul colpo. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere, da cui si evince la dinamica dell'incidente e si vede il camion che dopo l'urto si allontana senza prestare soccorso alla vittima.

" Non si può morire così. Una preghiera per questa mamma e un pensiero ai due figli e alla nonna, per fortuna illesi. E ora pena dura e senza sconti all’autista fuggito senza prestare soccorso (e appena arrestato).

Questo sabato entreranno in vigore le nuove regole del Codice della Strada che aiuteranno a contrastare l’inaccettabile strage sulle strade italiane", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,, commentando l'incidente.