Estate al Castello, Turci e Michielin aprono le "danze"

È la 14esima edizione ed è difficile abituarsi: Estate al Castello, il cartellone di spettacoli nella suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, regala al pubblico e agli artisti coinvolti la sensazione di partecipare a qualcosa di veramente speciale. La storia guarda dalle mura del capolavoro architettonico fatto erigere nel XV secolo da Francesco Sforza, la musica e le performance attoriali devono catturare l'occhio dello spettatore tentato di guardarsi intorno. L'edizione 2026 di Estate al Castello va in scena da domani al 9 settembre, con 70 appuntamenti fra teatro, danza, comicità, musica di tutti i generi. Il primo appuntamento è "Capital Jam", versione live del programma condotto su Radio Capital da Luca De Gennaro: sul palco lo stoico conduttore presenta due cantautrici ben note al grande pubblico come Paola Turci e Francesca Michielin, cui si aggiunge il duo formato da Maria Antonietta e Colombre, rivelazione indie dell'ultimo Festival di Sanremo. È l'occasione per raccontare come stia cambiando il concetto di cantautorato e per ascoltare generi musicali che vanno dalla più pura melodia all'indie al pop tinto di elettronica. Paola Turci e Francesca Michielin sono fresche di progetto discografico: la prima è tornata dopo un lungo silenzio con il singolo "Vita mia", che preannuncia un album di inediti atteso per il prossimo autunno, "Amore a dismisura". La veneta Francesca Michielin ha già sfornato due singoli "Una donna non può" e "Strega comanda" dal nuovo album fresco di stampa "Magia bianca", una rivoluzione musicale che la vede coinvolta in un progetto "concept" dove pop, elettronica, tematiche femministe e narrativa fantasy e medioevale (con riferimenti al periodo della caccia alle streghe) si intrecciano per generare brani tra passato e presente. Il cartellone di Estate al Castello marcerà diritto fino al 9 settembre, offrendo di tutto e di più. E se nel mese di agosto sarà per lo più il cinema a impossessarsi del Cortile delle Armi con proiezioni di classici come "Mission" di Scorsese, "Il cielo sopra Berlino" di Wenders, "Frankenstein Junior" di Mel Brooks e l'immortale "Casablanca", giugno, luglio e i primi giorni di settembre vedranno spettacol di ogni genere. Tra gli eventi musicali basti citare Alex Britti (il suo Summer Tour 2026 passa qui il 17 luglio), il "live collettivo femminile" guidato da Carmen Consoli il 22 luglio con Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia e Francamente, il ritorno di Alberto Fortis il 26 luglio, e l'atteso live del vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Sal Da Vinci il 6 settembre.

La comicità vince con spettacoli come "The Comedy Club Night" del 24 giugno, serata di stand-up comedy firmata Santeria e The Comedy Club, che porta sul palco nomi come Stefano Rapone, Daniele Tinti, Francesco Fanucchi, Salvo Di Paola e altri e col veterano della risata e milanese doc (nonché vecchio amico di Estate al Castello) Enrico Bertolino, protagonista il 24 luglio di "Una serata di ordinaria ironia". Tra i narratori del contemporaneo sono attesi Massimo Recalcati (25 giugno), Federico Buffa (26 giugno) e Stefano Nazzi (2 settembre). Info: Yesmilano.it.