George Lucas si fa "giallo" e presta la voce ai Minions

La Minionsmania colpisce tutti. Pure il leggendario e schivo George Lucas (foto) che, in Minions & Monsters, il nuovo capitolo della saga di successo di Cattivissimo Me targato Universal Pictures, dall'1 luglio nelle sale, ha deciso di prestare la sua voce a un personaggio. Si tratta di una contaminazione molto divertente dal momento che il creatore della saga di Guerre stellari ha una profonda ammirazione per gli omini gialli animati dalla casa di produzione Illumination. Il suo amministratore delegato, Chris Meledandri, l'ha rivelato in un'intervista al magazine Collider: "Ho avuto il privilegio di incontrare George circa due anni fa. Scoprire il suo amore per i Minions è stato pazzesco, anche perché parliamo di una figura per cui tutti noi proviamo un rispetto davvero fuori scala. Siamo entusiasti di averlo nel film".

Detto fatto, quando il regista Pierre Coffin, il co-sceneggiatore Brian Lynch e il produttore Bill Ryan hanno saputo il nome dell'ammiratore speciale, la loro reazione è stata prima di incredulità e poi di collaborazione tanto che lo stesso Lucas è stato chiamato immediatamente a registrare le sue battute per questo terzo capitolo della serie prequel dei Minions ovvero il settimo in totale della saga di Cattivissimo Me. Un nome che, nell'edizione internazionale (in quella italiana ci sarà Maccio Capatonda), si affianca al cast di doppiatori che vanta nomi del calibro di Jesse Eisenberg, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges e Zoey Deutch.

Il papà di Guerre stellari si è molto divertito e già pensa a ripetere l'esperienza perché ha rivelato ancora Meledandri "l'ho visto di recente e mi sta già parlando del ruolo che vorrebbe interpretare nel prossimo capitolo. È davvero incredibile".

In attesa di vedere al cinema il nuovo capitolo della saga che in totale ha incassato l'astronomica cifra di quasi 5 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo, dal 24 giugno all'1 luglio, il Museo nazionale del cinema di Torino che, per l'occasione, vedrà la Mole Antonelliana illuminata di giallo, ospiterà un'installazione interattiva gratuita in cui i visitatori saranno coinvolti in un percorso ricco di sorprese durante il quale potranno aiutare i Minions a evocare misteriose creature.