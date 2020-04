Gf Vip, Signorini: "Adriana Volpe mi ha spiazzato"

Nel corso di un'intervista a TV Sorrisi e canzoni, Alfonso Signorini ha voluto svelare il concorrente del GF VIP 4 che più lo ha colpito. Sicuramente, l'edizione di quest'anno è statata caratterizzata da un percorso lungo, della durata di 4 mesi, ma anche in parte rovinato dall'allarme coronavirus. Ricordiamo come la stessa Adriana Volpe abbia dovuto terminare anzitempo la sua avventura nella casa di Cinecittà, per l'inaspettata morte del suocero, Ernesto Parli, deceduto per il Covid-19.

Tornando al direttore di Chi, per lui non è stato affatto facile condurre le ultime puntate del programma andate in onda su Canale 5, a causa del disagio procurato dalla pandemia. Tuttavia, Alfonso Signorini ce l'ha messa tutta, continuando ad essere al timone dello show ogni settimana. Allo staff di Sorrisi, Signorini non ha nascosto di aver versato qualche lacrima, come da lui stesso ha dichiarato: "Sono diventato fragile con l’età. Piango in continuazione. Anche quando Antonella ha detto di vergognarsi di se stessa, di essere cattiva, non ce l’ho fatta e ho mandato la pubblicità". Si stava riferendo, ovviamente, ad Antonella Elia, oggetto di diverse critiche e discussioni nel corso del reality.

Il concorrente preferito di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha ammesso: "Mi ha spiazzato Adriana Volpe. È stata una grande protagonista, molto generosa". Il direttore di Chi ha proseguito, dicendo che l'ex modella 46enne ha mostrato un volto sconosciuto sia al pubblico che agli addetti ai lavori. Alfonso ha aggiunto: "Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa". Riguardo Antonella Elia, il conduttore del Gf Vip 4 ha ammesso di non essere riuscito ad inquadrarla bene, a causa dell'asperità del suo carattere, tendente all'aggressione verbale. Un lato del carattere della showgirl che Alfonso proprio non è riuscito a comprendere, come da lui ammesso.