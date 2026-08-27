Il ritorno a casa di Harry e Meghan (e i guai per la Corona)

Sei anni dopo Meghan Markle e il principe Harry sono tornati ieri nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet dalla California

A volte ritornano. Come anticipato i Duchi di Sussex sono rientrati ieri nel Regno Unito per continuare la loro vita nella patria di Harry e crescere i figli da cittadini britannici, anziché americani. Nessun clamore, nessuna conferenza stampa, nessuna accoglienza ufficiale, per la coppia più inquieta della Famiglia Reale britannica. Secondo quanto appreso dai media nazionali Harry e Meghan, con i figli Archie e Lilibet sono atterrati ieri a Birmingham per poi dirigersi nella loro nuova residenza, situata, con molta probabilità nella zona delle Cotswolds, dove i bambini inizieranno a frequentare la scuola già la prossima settimana.

Se siano tornati per sempre o soltanto temporaneamente, nessuno lo sa, come del resto nessuno sapeva di questo trasferimento. La famiglia aveva fatto visita privatamente al re nella sua dimora di Highgrove in luglio, ma a quanto pare l’ipotesi di un ritorno in patria non era stato discusso e Carlo ha appreso la notizia dal figlio soltanto qualche giorno prima della partenza così come il fratello William e la cognata Kate. La frattura profonda che permane nel rapporto tra i due fratelli - quello tra le due cognate non è mai stato idilliaco - sembrerebbe essere alla base dell’improvviso ritorno a casa del principe Harry. I corrispondenti reali spiegano che il secondogenito di Diana sapeva che il padre era disposto ad archiviare il lungo e tormentato periodo di distacco, che durava ormai da sei anni, mentre il fratello considera questo rientro un elemento di instabilità e disturbo anche per l’immagine della Corona. Una volta morto Carlo, i Sussex si sarebbero trovati di fronte una porta irrimediabilmente chiusa. Forse, anche il fatto che in America non siano stati accolti così calorosamente come speravano ha avuto un certo peso nella loro decisione. Rimane ora da vedere che tipo di vita attende Meghan e Harry in un Regno che è ormai molto diverso da quello che hanno lasciato. Nei giorni scorsi ci sono state parecchie indiscrezioni sulla possibilità che Meghan tornasse a recitare nella serie The Gentlemen, prodotta da Netflix e diretta dal regista britannico Guy Ritchie. La serie si svolge nelle Cotswolds e le riprese per la terza stagione dovrebbero iniziare tra poco, ma Netflix non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, lasciando aperta ogni ipotesi.

Di certo, un ritorno sulle scene di Meghan appare più che una possibilità, anche perché finanziariamente si tratterebbe di un contributo significativo che non guasterebbe, vista la vita dispendiosa dei Sussex, tra residenze da mille e una notte, viaggi internazionali frequenti e scuole private dalle rette altissime. Harry invece, molto probabilmente proseguirà con il suo impegno nelle organizzazioni di beneficenza da lui presiedute. Sembra che per il mese di settembre siano già in programma diversi eventi e già alla fine del mese il principe sarà presente al WellChild Awards, l’evento in cui vengono premiati per il loro coraggio dei bambini gravemente malati.