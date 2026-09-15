Harry e Meghan trasferiscono i figli in un’altra scuola per problemi di sicurezza. E il Governo riapre alla scorta

Il governo britannico ha dato il via libera alla revisione del provvedimento che nega la scorta al principe Harry e alla sua famiglia dopo il ritorno nel Regno Unito. Il motivo? La questione della sicurezza legata ai figli. A pochi giorni di distanza dal primo giorno di scuola di Archie e Lilibeth, infatti, Harry e Meghan hanno fatto trasferire dei due bambini in un altro istituto proprio per questioni di sicurezza e ora spetterà al Ravec, il comitato preposto a valutare la sicurezza dei reali e delle figure pubbliche, stabilire se la famiglia del principe potrà riavere la scorta.

I motivi della richiesta

Un portavoce dei duchi di Sussex ha dichiarato: “La decisione di cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori restano profondamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l’amore, la cura e l’impegno che hanno dimostrato alla loro famiglia”. In quest’ottica il ministero dell’Interno avrebbe accettato di avviare una revisione sul diritto alla scorta per loro.

Come specificato dai tabloid britannici, il Ravec ha riaperto la procedura – che nel maggio 2025 aveva sancito il diniego alla scorta pagata dai contribuenti inglesi per i Sussex - alla luce del cambiamento avvenuto rispetto a un anno e mezzo fa. Pur essendo membri non attivi della famiglia reale, infatti, il duca e la duchessa sono tornati nel Regno Unito sei anni dopo il loro trasferimento negli States e ora risiederanno sul suolo britannico a tempo indeterminato. Dunque l’organismo governativo è stato chiamato a valutare i rischi legati alla nuova abitazione di Harry e Meghan nel Cotswolds e in particolare gli spostamenti verso la scuola dei figli Archie e Lilibet.

Il compleanno del principe Harry

La notizia arriva nel giorno del 42esimo compleanno del principe Harry. Una ricorrenza che la moglie Meghan ha voluto celebrare con una dedica su Instagram, giunta poche ore dopo la pubblicazione del primo video di famiglia dal loro rientro nel Regno Unito. “È semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio”, si legge nella caption del filmato, che raccoglie una serie di foto di Harry. Per il principe si tratta del primo compleanno in patria dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti.