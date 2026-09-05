E il popolo di Giorgia esulta: “Ci ha riempito di orgoglio”

Una marea di tricolori, bandiere di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale accoglie Giorgia Meloni sul palco allestito nel Molo di Bari per celebrare il record del governo più longevo della storia repubblicana. È il popolo di Giorgia arrivato da tutta Italia con pullman, aerei, treni, automobili per tributare la premier e l’esecutivo. Non solo esponenti di governo, parlamentari, consiglieri regionali e comunali e quadri di partito, l’evento di Bari è anzitutto una grande festa di popolo. Il sentimento che si respira è l’orgoglio per un risultato di cui in tanti erano convinti in questa piazza nonostante le dichiarazioni della sinistra che nel 2022 e nel 2023 davano la durata del governo Meloni di pochi mesi. Così nel porto di Bari c’è l’orgoglio di essere italiani unito a quello delle identità dei territori. Ferdinando è arrivato da Modena a Bari in pullman partendo la mattina e rientrando alle 4 di notte: «è una giornata che riempie d’orgoglio un’intera classe dirigente che ha dimostrato di saper governare con serietà e visione e che, dopo quattro anni, possiamo definire capace anche di risollevare un Paese.La straordinaria partecipazione alla manifestazione di Bari è la testimonianza più limpida di questa forza e dell’affetto della nostra comunità. Un momento di grande entusiasmo che, al tempo stesso, ci carica di un forte senso di responsabilità per i mesi a venire, nei quali dovremo continuare a essere protagonisti nelle piazze durante la campagna elettorale». Nausica è arrivata invece da Roma in macchina e milita da anni a destra: «Credevo in questo partito, quando crederci non era scontato. Oggi essere qui ha un sapore particolare. Orgogliosa, felice, entusiasta. Sicura che abbiamo ancora tanti giorni di lavoro davanti». Fabio da Latina aggiunge: «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal governo e da Meloni, nonostante le mille difficoltà legate alla congiuntura internazionale. Oggi più che una celebrazione è un modo per dirci che siamo sulla strada giusta in un cammino che è ancora lungo ma con la consapevolezza di poter ancora molto per il futuro dell’Italia». Battista è arrivato invece da Catanzaro insieme ad altri militanti di Fratelli d’Italia: «siamo qui per festeggiare il grande traguardo di Giorgia Meloni e del governo, siamo orgogliosi e ottimisti». Anche Caterina arriva dalla Calabria, da Reggio: «è un grande risultato per Giorgia, oggi è la festa di tutti i veri patrioti e anche per testimoniare che questa è la vera e unica destra». C’è anche chi come Caterina e Matteo vivono in Puglia e non sono militanti di Fratelli d’Italia ma hanno deciso di venire ad ascoltare la premier in quanto elettori del centrodestra: «è un’occasione unica per noi poter vedere Giorgia da vicino, è una di noi, è una donna del popolo». Il popolo di Giorgia non vuole solo celebrare i risultati ottenuti ma è già pronto per la battaglia delle elezioni politiche del 2027. La storia continua.



