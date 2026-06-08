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Gli elettori lo sanno: promesse mantenute su migranti e sicurezza

In tre anni gli sbarchi sono diminuiti del 60 per cento e le politiche migratorie proposte dal governo sono state approvate e adottate anche dalla Ue

Gli elettori lo sanno: promesse mantenute su migranti e sicurezza
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Non ci sarebbe nulla di particolarmente straordinario nella longevità del governo Meloni. Se non ci fossero di mezzo la statistica e la storia della Repubblica, che depongono a favore dell'eccezionalità di un esecutivo che ha superato i 1.300 giorni di vita. Ma il segreto del successo del centrodestra è originale solo in un Paese al rovescio: cioè cercare di mantenere fede alle promesse elettorali. A partire da due pilastri: immigrazione e sicurezza. Problemi reali e quindi giudicati un po' cafoni dalla sinistra chic e salottiera che preferisce discettare di piste ciclabili, diritti Lgbtq+ e mobilità elettrica. Intanto in tre anni gli sbarchi sono diminuiti del 60 per cento e le politiche migratorie proposte dal governo sono state approvate e adottate anche dalla Ue.

I «decreti sicurezza» hanno stretto le maglie - tra le altre cose - nei confronti delle occupazioni abusive, della criminalità giovanile, dell'utilizzo delle armi da taglio e dei blocchi stradali. C'è ancora tanto da fare, ma tanto è stato fatto. E gli elettori lo hanno capito.

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