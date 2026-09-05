Per Giorgia più di 19 milioni di followers

Il racconto dei 1.413 giorni di Giorgia Meloni alla guida del governo più longevo della storia repubblicana, può essere fatto adottando approcci differenti e, tra questi, c’è quello che utilizza, contestualizzandoli, alcuni indicatori del suo presidio social, composto da ben 10 canali. In modo particolare, per comprendere quanto in questi quattro anni è cresciuta l’audience della Meloni e la capacità dei suoi messaggi di raggiungere una platea di follower sempre più ampia è necessario isolare alcuni dati.

In primis, il censimento dei follower: l’incremento totale è stato di oltre 19 milioni, passando così dai 6,1 milioni del 22 ottobre 2022 ai 25,2 milioni al 4 settembre 2026. Un’esplosione straordinaria trascinata dall’account di Instagram, cresciuto di ben 6,8 milioni di follower. Il risultato è ancora più rilevante considerando il passaggio dal ruolo di leader di opposizione a quello istituzionale di capo del governo. Per restare sul terreno dei dati i video e i reel pubblicati sempre sull’account Instagram hanno incassato poco meno di 2,2 miliardi di visualizzazioni. In questo bottino c’è anche il record assoluto ottenuto dal reel di maggio con Narendra Modi, il premier indiano passato in visita ufficiale a Roma.

La raccolta delle interazioni si completa su Instagram con il conteggio dei like che sono 182.752.708 con 1.892 post, e su Facebook con il saldo dei commenti che sono stati 14.597.934 con 1.876 post.

Se invece l’osservazione di lungo periodo delle performance social di Giorgia Meloni si sofferma sul dato qualitativo, allora è inevitabile guardare al tasso di coinvolgimento l’engagement dei follower che su Instagram arriva a toccare il 3.9%. Una percentuale elevata, tanto da far invidia ai tassi di coinvolgimento che ottengono gli account degli influencer di professione.