Droni ucraini contro un bus russo: 11 vittime. E Kiev centra un terminal petrolifero San Pietroburgo

La guerra tra Russia e Ucraina si allarga ancora nel cuore del territorio russo.Un attacco di droni ucraini ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, provocando esplosioni, incendi e disagi all’aeroporto Pulkovo proprio mentre in città si apre il Forum economico internazionale ospitato da Vladimir Putin. Mosca denuncia anche 7 morti in un attacco contro un autobus diretto in Crimea. Intanto in Ucraina sale a 22 morti il bilancio dei raid russi di ieri.
Kiev colpisce terminal petrolifero San Pietroburgo mentre inizia Forum economico internazionale
Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito stamattina da un attacco ucraino. L'attacco è coinciso con l'inizio del Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. Le immagini mostrano fumo nero che si alza sopra il terminal petrolifero situato sul Golfo di Finlandia, presso il Grande Porto cittadino, uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Riceve e spedisce prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e su strada, e vanta un volume di movimentazione stimato di 12,5 milioni di tonnellate all'anno. Il governatore dell'oblast' di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha riferito che stamattina sono stati abbattuti 50 droni nella regione, ma non ha commentato gli incendi al porto, la cui entità non è ancora stata definita. A causa dell'attacco, i voli all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito interruzioni: quasi 30 hanno subito ritardi superiori alle due ore e altri nove sono stati dirottati verso altri aeroporti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass.
Ucraina: 7 morti e 11 feriti in attacco droni contro autobus in viaggio da Mosca a Crimea
Sette persone sono morte e undici sono rimaste ferite in un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, nella penisola di Crimea, occupata dalla Russia. Lo hanno riferito le autorità di Mosca. Nel frattempo, canali Telegram russi e i principali media ucraini riportano un "attacco di decine di droni" a San Pietroburgo, in Russia. Secondo alcune fonti, una raffineria nella zona ha preso fuoco. I residenti hanno segnalato esplosioni in città e incendi in altri luoghi. San Pietroburgo si trova a circa 1.200 chilometri dal confine ucraino.
Ucraina: sale a 22 morti bilancio vittime del massiccio attacco russo di ieri
Il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo di ieri contro l'Ucraina è salito a 22 morti e 138 feriti. Le autorità hanno riferito che 16 persone sono state uccise a Dnipro e dintorni, mentre altre sei sono morte nella capitale Kiev. Si tratta di uno dei più gravi attacchi subiti da Kiev dall'inizio della guerra, giunta ormai al quinto anno.
Mosca, 7 morti e 11 feriti per drone di Kiev su bus nel Donetsk
Un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, provocando 7 morti e 11 feriti. È quanto ha riferito su Telegram il governatore della regione scelto dal Cremlino, Denis Pushilin. Il bus, secondo quanto riferito, viaggiava fra Mosca e Sinferopoli, città che si trova nella Crimea occupata. "I fascisti ucraini hanno commesso un altro atto di aggressione disumana e senza precedenti nelle prime ore di questa mattina. Un drone da combattimento ha attaccato un autobus sulla tratta Mosca-Sinferopoli a Yenakiyevo", ha riferito Pushilin, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass, aggiungendo che altre 11 persone hanno riportato ferite di varia gravità.
Anziana ucraina uccisa dai droni russi a Kherson
In Ucraina, nella città meridionale di Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. E' quanto fa sapere il capo dell'amministrazione militare locale, Yaroslav Shanko.