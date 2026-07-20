“I soldati russi sopravvivono 20-30 minuti”: la rivelazione della Cia sulla guerra dei droni

L’integrazione di sistemi senza pilota, intelligenza artificiale e capacità avanzate di raccolta informativa sta modificando i criteri con cui vengono pianificate e condotte le operazioni militari nel conflitto ucraino. La digitalizzazione del campo di battaglia ha introdotto nuovi fattori di vulnerabilità per le unità schierate in prima linea, riducendo i tempi disponibili tra individuazione, acquisizione del bersaglio e impiego della forza.

Nel corso del Defense and Innovation Summit in Pennsylvania, il direttore della Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, ha dichiarato che, secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense, i nuovi militari russi inviati nelle aree di combattimento avrebbero un’aspettativa media di sopravvivenza compresa tra 20 e 30 minuti. Secondo Ratcliffe, tale valutazione sarebbe coerente con diverse analisi provenienti da fonti aperte e rifletterebbe l’impatto dell’impiego sistematico di sistemi a pilotaggio remoto nelle operazioni tattiche.

Cosa sappiamo

La principale trasformazione introdotta dal conflitto riguarda la compressione della cosiddetta kill chain, ovvero il ciclo operativo che comprende individuazione, identificazione, decisione e ingaggio del bersaglio. L’impiego di droni dotati di sensori elettro-ottici, collegamenti dati in tempo reale e sistemi di supporto basati sull’intelligenza artificiale consente di accelerare il processo decisionale e aumentare la precisione degli attacchi.

Secondo la CIA, i sistemi senza pilota impiegati dall’Ucraina sono diventati un elemento determinante del dispositivo operativo nelle attività ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), nella correzione del tiro dell’artiglieria e nelle operazioni di interdizione delle linee logistiche. La combinazione tra basso costo unitario, produzione rapida e capacità di adattamento tecnologico ha modificato il rapporto tradizionale tra massa militare e superiorità operativa.

Ratcliffe ha sottolineato come il conflitto ucraino rappresenti un riferimento significativo per lo studio della guerra multidominio, nella quale capacità convenzionali, sistemi autonomi, guerra elettronica e superiorità informativa concorrono alla definizione del vantaggio strategico.

Attrito militare, perdite e sostenibilità delle operazioni

Le valutazioni sulle perdite militari costituiscono uno degli indicatori principali per analizzare il livello di logoramento delle forze impegnate. Secondo stime diffuse da funzionari statunitensi, le perdite russe si manterrebbero su livelli elevati, con valori indicati intorno ai 7.000 militari tra caduti e feriti ogni settimana.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che una quota superiore all’80% degli obiettivi militari russi verrebbe oggi colpita attraverso sistemi senza pilota, evidenziando il ruolo assunto dai droni nelle attività di ricognizione tattica, acquisizione degli obiettivi e neutralizzazione delle capacità avversarie.

Un rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS) valuta che, dall’inizio dell’operazione speciale russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, le perdite complessive tra militari uccisi e feriti da entrambe le parti abbiano superato i due milioni. Secondo la stessa analisi, circa 1,4 milioni di tali perdite riguarderebbero le forze russe. Il rapporto evidenzia inoltre una variazione del rapporto tra le perdite delle due parti nel corso del 2026, anche in relazione all’impiego esteso di sistemi a pilotaggio remoto e alla capacità di integrazione tra sensori, piattaforme d’attacco e reti di comando e controllo.

Superiorità tecnologica, capacità industriale e nuova competizione strategica

L’esperienza maturata in Ucraina sta modificando le priorità dei programmi di difesa dei principali attori internazionali. La capacità di progettare, produrre e aggiornare rapidamente sistemi senza pilota è diventata un parametro essenziale nella valutazione della resilienza militare e della sostenibilità delle operazioni prolungate.

Stati Uniti, Unione europea e altri partner dell’Ucraina stanno destinando risorse allo sviluppo di piattaforme autonome, infrastrutture produttive, componentistica elettronica e soluzioni di intelligenza artificiale applicate al settore della sicurezza. L’accordo sottoscritto tra Unione europea e Ucraina per il rafforzamento della produzione di droni, con un valore dichiarato superiore ai 6 miliardi di dollari, rappresenta una delle principali iniziative di cooperazione industriale nel comparto.

In parallelo, dati relativi al primo trimestre del 2026 indicano che circa 71.200 persone avrebbero sottoscritto contratti con il Ministero della Difesa della Federazione russa usufruendo degli incentivi economici previsti per il reclutamento.

Il conflitto ucraino sta evidenziando una trasformazione strutturale della competizione militare contemporanea: il vantaggio sul campo non dipende

esclusivamente dalla disponibilità di personale e sistemi d’arma convenzionali, ma dalla capacità di integrare sensori, dati, automazione, produzione industriale e processi decisionali all’interno di un’unica architettura operativa.