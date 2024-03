Pioggia di droni sull'Ucraina: raid da Kharkiv a Odessa

Ennesima notte di bombardamenti in Ucraina. I russi hanno lanciato uno sciame di droni contro la città portuale di Odessa, capoluogo dell’omonimo oblast’ nel sud del Paese. I velivoli senza pilota hanno colpito un edificio residenziale provocando la morte di quattro persone, tra cui un bambino di tre anni il cui corpo è stato trovato al livello del primo piano sotto le macerie, accanto a un altro cadavere. Otto civili sono rimasti feriti e cinque sono stati tratti in salvo.

Un drone di Mosca si è abbattuto anche su una casa nel villaggio di Velykyi Burluk, situato a circa 100 chilometri da Kharkiv, provocando un incendio. La polizia ha dichiarato che la salma di un 76enne è stata estratta dai resti dell’abitazione distrutta. Nel capoluogo della regione settentrionale, l’attacco ha provocato solo danni a veicoli ed edifici. Le autorità cittadine non hanno segnalato vittime. Nell’oblast’ di Kherson, invece, i bombardamenti dell’artiglieria russa hanno provocato la morte di un uomo di 53 anni. Una pioggia di fuoco, dunque, che si è abbattuta in varie parti del Paese invaso che sta soffrendo la mancanza di rifornimenti per i suoi sistemi di difesa.

Proprio a seguito della morte dei quattro abitanti di Odessa, il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati occidentali a fornire a Kiev i mezzi per poter difendere i propri cieli. “ La Russia continua a colpire i civili. Abbiamo bisogno di più difese aeree da parte dei nostri partner. Dobbiamo rafforzare lo scudo aereo ucraino per proteggere di più il nostro popolo dal terrorismo russo ”, ha affermato in un post sui social media. “ Più sistemi di difesa aerea e più missili per i sistemi di difesa aerea salvano vite umane ”.