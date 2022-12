Zelensky in visita negli Usa: "Incontrerà Biden alla Casa Bianca"

Volodymyr Zelensky è atteso a Washington per incontrare di persona Joe Biden. Il faccia a faccia tra i due presidenti dovrebbe tenersi nelle prossime ore, anche se per il momento non sono stati diffusi i dettagli della visita del leader ucraino. Con ogni probabilità si tratterebbe del primo viaggio negli Stati Uniti di Zelensky dallo scoppio della guerra in Ucraina

Zelensky negli Stati Uniti

Le notizie sono ancora convulse. Il sito statunitense Axios sostiene che Zelensky è atteso a Washington in giornata. Un ulteriore indizio arriva da una lettera che Nancy Pelosi, presidente della Camera, ha indirizzato ai colleghi, chiedendo a " tutti di essere fisicamente presenti alla sessione di mercoledì sera " per " un focus molto speciale sulla democrazia ". Focus che, a questo punto, dovrebbe incentrato sulle parole del capo di Stato ucraino.

Manca ancora l'ufficialità ma, da quanto emerso, il viaggio del presidente dell'Ucraina negli Usa dipenderà soltanto dalle condizioni di sicurezza. Se non dovessero esserci minacce Zelensky partirà regolarmente per gli Stati Uniti. Oltre oceano dovrebbe partecipare ad una sessione congiunta del Congresso e parlare davanti ai membri dell'organo legislativo del Governo federale statunitense. Ci si aspetta che Zelensky ringrazi i legislatori per i miliardi di dollari in aiuti che Washington ha fin qui fornito allo sforzo bellico ucraino, oltre a spiegare perché sono necessari ancora più finanziamenti.

L'incontro con Biden

Non c'è ancora la certezza, dunque. Ma fonti anonime hanno riferito che le autorità dei due Paesi starebbero definendo gli ultimi dettagli, e che la Polizia del Campidoglio Usa starebbe organizzando la sicurezza per la potenziale visita di Zelensky, da molti prevista, come detto, già nel corso di questa giornata.

Da quanto emerso, sarebbe allo studio dell'amministrazione Biden una visita di Zelensky alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la visita del presidente ucraino al suo omologo statunitense potrebbe essere una "visita a sorpresa" che coinciderebbe con l'intenzione della stessa amministrazione Usa di inviare a Kiev un nuovo pacchetto di assistenza alla difesa, che includerà i sistemi missilistici Patriot.

Cresce l'attesa

Ricordiamo che, tuttavia, la visita non è stata finalizzata e che ogni particolare è rimasto strettamente riservato a causa di evidenti problemi di sicurezza. La Casa Bianca, intanto, ha rifiutato di commentare sia la notizia relativa all'eventuale viaggio di Zelensky negli Stati Uniti che l'annuncio di Biden o nuovi annunci di assistenza alla sicurezza.