Arriva la Siri intelligente e l’Europa torna contro il sistema chiuso di Apple. Non vi piace? Comprate altro

Per quale ragione l’UE debba sempre mettere i bastoni tra le ruote (o meglio tra i chip) di Apple non l’ho ancora capito. Comunque sia, riassuntino dell’ultimo scontro che sta facendo tanto discutere: Apple ha presentato il nuovo Siri intelligente (chiamato Siri AI, dove però AI sta per Apple Intelligence, giocando sull’ambiguità con AI come Intelligenza Artificiale, ok, dettagli), e era ora. Finalmente Siri, rimasta praticamente ferma al 2015, sarà capace di comprendere il contesto personale, leggere ciò che appare sullo schermo, agire dentro le app e non rispondere più “non ho capito bene” o “questo non posso farlo”. Da quanto si è visto (tutto da mettere alla prova, ovviamente) con Siri AI potrete parlare con Siri e usarla come agente nel vostro iPhone o Mac o iPad.

Solito, piccolo grosso problema: noi in Europa non potremmo averlo. Infatti Apple ha annunciato che Siri AI non arriverà inizialmente su iPhone e iPad nell’Unione Europea, a causa del Digital Markets Act. Ve la faccio breve: nel DMA l’UE vuole imporre a Apple di offrire un accesso al sistema comparabile a quello di Siri AI anche ai concorrenti (tipo ChatGPT o Claude). Il punto è: ma perché?

È stato il più grande rischio che si prese fin dall’inizio Steve Jobs: fare dei prodotti Apple un ecosistema chiuso, un rischio che nel tempo si è trasformato in un vantaggio. Microsoft scelse invece (lo dice il nome stesso) di puntare alla vendita di Windows a chiunque (per cui un PC può essere di qualsiasi marca, il software è Microsoft, l’hardware potete perfino assemblarvelo voi). Chi preferisce Apple ama proprio il sistema operativo, e questa filosofia tradotta in termini di sicurezza (chi ha mai installato un antivirus su un Mac o su Iphone?). Con un’ossessione a volte esagerata per la privacy, e però, altra contraddizione: non è proprio l’UE a essere ossessionata dalla privacy?

Insomma prima vogliamo Siri più intelligente, poi Siri più intelligente non ci sta bene perché Apple dovrebbe consentire l’accesso a qualsiasi AI prodotta da terze parti, contraddicendo la sua stessa natura. Tra l’altro Siri AI potrà appoggiarsi a Gemini, quindi a Google, sebbene Apple prometta di proteggere i dati degli utenti attraverso la propria architettura.

Google, che produce anche i propri telefoni, i Pixel, e Android, il Windows degli smartphone. Due pesi e due misure. Infine c’è da dire una cosa banalissima: non vi piace Apple? Non vi piacciono i Mac? Non vi piace l’iPhone? Odiate il sistema chiuso? Nessuno vi obbliga a comprarlo.