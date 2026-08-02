TCL NXTPAPER 70 Pro, la prova dello smartphone salva occhi

Molte persone davanti una vetrina di uno store di smartphone si lamentano che i prodotti spesso si assomigliano, soprattutto nella fascia più bassa del mercato. La verità è che a ben guardare è un po’ come la Champions League di calcio: contano i dettagli (Mourinho dixit) e per questo ci sono dispositivi che arrivano con qualità ben precise che meritano di essere segnalate. E’ il caso del NXTPAPER 70 Pro di TCL, un telefono che fa del benessere visivo la sua funzionalità guida, senza dimenticare di essere affidabile anche nelle caratteristiche principali. Ecco dunque il risultato della nostra prova.

Lo schermo anti riflesso

Il NXTPAPER 70 Pro non punta insomma a stupire con numeri da top di gamma o comparti fotografici rivoluzionari, ma propone un’esperienza d’uso pensata per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Il suo punto di forza è infatti il display NXTPAPER 4.0, una tecnologia proprietaria che riduce riflessi e affaticamento degli occhi senza rinunciare ai colori e alla fluidità di un classico pannello LCD.

Questo smartphone è di grandi dimensioni, caratterizzato appunto dallo schermo da 6,9 pollici, ma nonostante le misure generose lo spessore contenuto e il peso di circa 208 grammi lo rendono abbastanza comodo nell’utilizzo quotidiano. La scocca è realizzata in plastica, però trasmette una buona sensazione di solidità ed è certificata IP68 contro acqua e polvere. Il tasto dedicato alla modalità NXTPAPER è sul lato destro, ed è una soluzione intelligente che permette di passare rapidamente dalle modalità tradizionali a quelle pensate per la lettura o il cosiddetto “digital detox”.

Le caratteristiche del display

Dicevamo del pannello NXTPAPER 4.0: la sua superficie opaca elimina quasi completamente i riflessi, restituendo una sensazione molto simile a quella della carta stampata. A differenza di un comune display lucido, il dito scorre con maggiore naturalezza e le impronte risultano praticamente invisibili.

TCL ha sviluppato diverse modalità di visualizzazione:

modalità standard per l’utilizzo quotidiano;

modalità Carta a colori, ideale per leggere articoli, fumetti e documenti;

modalità Carta a inchiostro e Max Ink, che riducono al minimo le distrazioni trasformando lo smartphone in una sorta di e-reader.

Chi legge molto, studia o lavora spesso su documenti digitali apprezzerà particolarmente questa tecnologia, che limita la luce blu e rende la consultazione prolungata decisamente più confortevole. La luminosità massima, tuttavia, non è tra le più elevate della categoria e sotto il sole diretto il display può risultare meno leggibile rispetto a prodotti della concorrenza.

Prestazioni

Riguardi alle caratteristiche principali di questi prodotti, sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8 Gb di RAM e da 256 o 512 di memoria interna. Che è espandibile tramite microSD, una caratteristica ormai sempre più rara negli smartphone in uscita.

Le prestazioni sono quelle tipiche di un buon medio gamma: navigazione fluida, social network, streaming, produttività e gaming occasionale non rappresentano un problema. Chi cerca invece uno smartphone pensato per giochi molto pesanti o multitasking estremo potrebbe trovare qualche difficoltà. Molto completa invece la connettività, con supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ed eSIM.

Fotocamere

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e da un sensore ultra-grandangolare da 8. Frontalmente è presente una selfie camera da 32 mxp, che consente ritratti convincenti..

Gli scatti realizzati dalla fotocamera principale sono ottimi in condizioni di buona luce: colori vivaci, discreta gamma dinamica e un livello di dettaglio più che soddisfacente per la fascia di prezzo. La qualità cala inevitabilmente nelle situazioni più difficili, mentre il sensore ultra-grandangolare offre risultati sufficienti ma non particolarmente memorabili.

Anche i video mostrano qualche limite, soprattutto nella stabilizzazione e nelle riprese in movimento, ma come accennato all’inizio la fotografia non rappresenta il motivo principale per l’acquisto del dispositivo. Anche se comunque permette di cogliere immagini quotidiane più che sufficienti.

Autonomia

La batteria da 5.200 mAh garantisce una giornata piena di utilizzo intenso e può arrivare anche oltre con un impiego più moderato. Questo anche perché le modalità dedicate alla lettura, e quindi la possibilità di attivare lo schermo nelle modalità sopra menzionate, contribuiscono inoltre a ridurre ulteriormente i consumi.

La ricarica rapida da 33 W è adeguata, anche se oggi diversi concorrenti riescono a fare meglio. Assente purtroppo la ricarica wireless, ma stiamo comunque parlando di un prodotto con un prezzo accessibile.

Software

Il dispositivo utilizza Android con alcune personalizzazioni sviluppate da TCL per valorizzare la tecnologia NXTPAPER. Le modalità di lettura, i filtri colore e gli strumenti dedicati al benessere visivo risultano ben integrati e rappresentano un reale valore aggiunto, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per leggere ebook, PDF o lunghi articoli. E soprattutto c’è anche la possibilità di prendere appunti con una stilo dedicata.

Più che un semplice effetto estetico, il sistema offre insomma un approccio diverso all’utilizzo dello smartphone, incentivando un rapporto meno frenetico con il dispositivo.

Prezzo

Il prezzo di partenza a listino è circa 299 euro, ma TCL NXTPAPER 70 Pro è disponibile online anche a qualcosa di meno. Dal punto di vista puramente hardware esistono smartphone che, allo stesso prezzo, offrono processori più potenti o comparti fotografici superiori, tuttavia nessuno propone un’esperienza di lettura e comfort visivo paragonabile a quella garantita dalla tecnologia NXTPAPER. E di questo si parlava citando i dettagli, quelli che possono far vincere nella scelta in negozio.

In definitiva quello di TCL è uno smartphone diverso dal solito che punta al benessere dell’utente: il display opaco rappresenta una delle soluzioni più interessanti oggi disponibili per chi legge molto sul telefono, lavora con documenti digitali o desidera ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo quotidiano. E a questo si aggiungono una buona autonomia, una dotazione hardware equilibrata e un prezzo competitivo. Non sarà forse, alla fine, da Champions League della telefonia, ma un premio per l’originalità davvero lo merita.