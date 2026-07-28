SwitchBot E-Ink Home Dashboard: tutto sotto controllo, senza troppe distrazioni

Il nuovo dispositivo di SwitchBot (E-Ink Home Dashboard) utilizza un pannello E-Ink da 7,5 pollici e riunisce in un’unica schermata previsioni meteorologiche, temperatura, umidità, qualità dell’aria, appuntamenti e comandi per la casa connessa. Lo abbiamo provato per capire se è davvero utile e come funziona nella pratica…

Come funziona SwitchBot E-Ink Home Dashboard

Lo schermo a inchiostro elettronico è l’elemento distintivo dato che la sua leggibilità ricorda quella della carta e, diversamente dai display LCD, le informazioni restano visibili senza che il pannello debba essere alimentato continuamente (alla bisogna c’è comunque una luce).

Questo permette a SwitchBot di dichiarare fino a un anno di autonomia con la batteria integrata da 5.000 mAh, considerando un aggiornamento automatico ogni tre ore quando il dispositivo è collegato alla rete Wi-Fi.

La schermata può mostrare temperatura e umidità interne ed esterne, qualità dell’aria, orario, data, alba e tramonto. Sono presenti le condizioni meteorologiche della giornata, quelle del giorno precedente e le previsioni per i cinque giorni successivi.

Il dispositivo può inoltre collegarsi a un massimo di tre sensori ambientali SwitchBot. Diventa così possibile controllare, per esempio, la temperatura della camera dei bambini, l’umidità in garage o la concentrazione di CO2 nello studio perché, per farlo, basta acquistare uno qualsiasi dei sensori già esistenti nella gamma del brand.

Le altre funzioni

La seconda anima di E-Ink Home Dashboard è quella di calendario condiviso. Il dispositivo può sincronizzare Google Calendar, iCloud, Outlook, Yahoo e altri servizi compatibili con lo standard ICS.

La sincronizzazione è però a senso unico: gli eventi vengono visualizzati sullo schermo, ma non possono essere creati o modificati direttamente dalla Weather Station. Non c’è un touchscreen e l’interazione rimane volutamente ridotta per garantire la durata della batteria.

Sono disponibili undici tipi di schermata, tra cui panoramica ambientale, riepilogo giornaliero, calendario, conto alla rovescia, agenda settimanale, agenda mensile e visualizzazione oraria. Sul dispositivo possono essere configurate quattro viste, selezionabili in base alle proprie esigenze.

C’è poi una funzione pensata soprattutto per gli utenti più avanzati: tramite le OpenAPI di SwitchBot è possibile inviare alla pagina personalizzata qualsiasi contenuto testuale, trasformando l’E-Ink Home Dashboard in una piccola bacheca dinamica. Si possono visualizzare promemoria familiari, consumi energetici, qualità dell’aria, quotazioni finanziarie o informazioni recuperate automaticamente da servizi esterni.

Controlla anche la casa smart

Sulla parte inferiore del dispositivo sono presenti due pulsanti programmabili: attraverso l’app SwitchBot possono essere associati a singoli accessori oppure a intere automazioni da creare tramite app.

Un pulsante potrebbe, per esempio, spegnere tutte le luci e chiudere le tende quando si esce di casa. L’altro potrebbe attivare una scena predefinita.

Per utilizzare queste funzioni è necessario uno SwitchBot Hub. Lo stesso vale per l’integrazione con Matter, disponibile attraverso gli hub compatibili dell’azienda e non direttamente dal display.

E-Ink Home Dashboard funziona quindi anche senza un ecosistema SwitchBot, limitandosi a meteo, calendario e rilevazione ambientale, ma per sfruttare realmente la parte domotica bisogna invece possedere o acquistare un hub, oltre agli eventuali sensori e dispositivi da controllare.

Prezzo

L’idea alla base di SwitchBot E-Ink Home Dashboard è convincente proprio perché rinuncia alle funzioni superflue. Il pannello E-Ink consuma poco, rimane sempre “acceso” e sempre leggibile e non trasforma un’altra superficie della casa nell’ennesimo schermo luminoso.