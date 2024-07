Da "Horizon" a "Era mio figlio": sale bollenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Che estate ci aspetta al cinema? A luglio e agosto, quali film terranno compagnia a chi attende le ferie, a chi le ha già fatte o a quelli che, purtroppo, non hanno la possibilità di partire? Le domande non sono superflue, considerando quello che è capitato nell'estate 2023. Ovvero, le uscite, il 20 luglio, di Barbie e il 23 agosto di Oppenheimer che, insieme, hanno portato a casa 60.694.165 euro e staccato, complessivamente, 8.229.198 biglietti. Alla faccia di chi ha sempre considerato questi due mesi come cinematograficamente morti. Ecco perché bisogna guardare con grande attenzione alle uscite di luglio e agosto, nella speranza di ripetere il miracolo.

Il mese è partito con l'atteso Horizon - An American Saga - Capitolo 1, con un Kevin Costner tornato alla regia e al genere western, portando in sala il primo capitolo di un progetto, molto ambizioso, che ne prevede quattro (il secondo arriverà il 15 di agosto). In un arco di 15 anni, un racconto vecchio West, collocato prima e dopo la Guerra Civile, tra coloni, indiani, esercito, avventurieri e prostitute. Estate è sempre tempo di horror e, dall'11, esce Immaculate - La prescelta, con una giovane suora che, all'interno di un convento, è alle prese con un piano ecclesiastico per riportare la fede nella gente. Certamente atteso è, sempre l'11, Fly me to the moon - Le due facce della Luna, con Scarlett Johansson, Woody Harrelson, Channing Tatum, commedia, con spruzzata di fantapolitica, ambientata nel contesto dell'allunaggio NASA dell'Apollo 11, con tanto di piano di riserva che prevede un finto sbarco sulla Luna.

Non può mancare l'azione, come con Cult Killer (11/7), con Antonio Banderas alle prese con un noir ricco di colpi di scena. A proposito di thriller, dal 17 scende in campo Liam Neeson, protagonista de L'ultima vendetta, nel quale un killer, in pensione ed in incognito, si trova alle prese con tre terroristi. Disaster movie è anche Twisters (sempre il 17) che, come evoca il titolo, è il remake del film del 1996, con una ex cacciatrice di uragani costretta a tornare in azione da fenomeni atmosferici terrificanti.

Il giorno successivo si potrà vedere il nuovo lavoro di Federico Zampaglione, ovvero il suo thriller soprannaturale titolato The Well. Stesso giorno per il dramma sentimentale Era mio figlio, con Richard Gere e Diane Kruger, nel quale un uomo scopre, nello stesso momento, che aveva un figlio di 20 anni, del quale ignorava l'esistenza, ma che è morto da poco; inizierà una ricerca attraverso le persone che lo avevano conosciuto, sconfinando nel mistero. Incassi e tanti (si spera) dovrebbero arrivare, dal 24 luglio, con Deadpool & Wolverine, nuovo capitolo dedicato all'irriverente supereroe.

Ad agosto, invece, si dovrà aspettare il 7 per vedere il nuovo film di M. Night Shyamalan, Trap, film che il regista ha definito «inusuale». Per gli appassionati di videogiochi, lo stesso giorno, debutta la trasposizione di Borderlands, diretta da Eli Roth. Il 14 agosto, invece, è il gran giorno di Alien - Romulus, che si colloca, cronologicamente, tra il primo e il secondo film della saga e, nel quale, non possono certo mancare gli xenomorfi. Si prevedono buonissimi incassi per Cattivissimo Me 4, che non ha bisogno di presentazioni e che esordirà dal prossimo 21 agosto, sempre trascinato dagli irresistibili Minions. Stesso giorno per il dramma sentimentale It ends with us - Siamo noi a dire basta, con Blake Lively, tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover. E l'Italia? Il 21 esce 30 anni (di meno), con Ghini e Frassica, commedia nella quale dei sessantenni si ritrovano, grazie ad una pillola, ad avere di nuovo 30 anni. Invece, il 22, Marco Tullio Giordana dirige La vita accanto, dove una influente famiglia vicentina si trova alle prese con un evento incredibile. Gli amanti di Kore'eda potranno ammirare, dal 22, il suo nuovo L'innocenza, che indaga la confusione di un preadolescente. Il 28, invece, Il corvo reinterpreta il personaggio della graphic novel di James O'Barr. Agosto, al cinema, si chiude con una commedia italiana come Finchè notte non ci separi, con l'interessante coppia di protagonisti, composta da Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, alle prese con una imprevedibile prima notte di nozze.

E, se non vi bastasse, su Netflix, è tornato Eddie Murphy con l'inedito Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, mentre, il 25, su Prime Video, da non perdere è Il Ministero della Guerra Sporca, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e diretto da Guy Ritchie.