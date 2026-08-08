A Giorgia il duello tra post

Se lo commentiamo in termini pugilistici, il post contro post tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte si è concluso ai punti con la vittoria netta della premier. Infatti, sia Facebook che su Instagram e X, nelle ultime 24 ore gli account della leader di Fratelli d’Italia hanno fatto segnare il maggior incremento di nuovi follower rispetto a quelli ottenuti dall’avversario. La pagina Facebook è aumentata di 3.211 iscritti, l’account Instagram di altri 2.004 e l’account di X ha ottenuto un picco di iscritti pari a 4.110. Sempre nelle stesse ore in cui il duello ha infiammato i follower, la pagina Facebook di Conte è cresciuta di 657 nuovi seguaci, su Instagram l’incremento è stato di 223 e su X il saldo è di appena 2 follower.Invece, se la sfida la misurano con il numero delle interazioni su Facebook a dominarla è ancora Meloni con oltre 103 mila interazioni contro le 24 mila di Conte, che a sua volta su Instagram si prende con piccola rivincita con un post che ha incassato 66 mila reaction, scavalcando le 52 mila di Meloni. Infine, dalla bolla dei follower all’oceano della rete, è ancora Meloni a mettere la testa avanti incassando un coinvolgimento di 381 mila interazioni e un sentiment positivo del 56,2%, mentre Conte si ferma a 278 mila interazioni è un sentiment positivo del 48%.