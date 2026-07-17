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Ddl Sicurezza, Meloni: "Basta paradossi, chi commette reato non può pretendere un risarcimento"

La premier: "Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali"

Ddl Sicurezza, Meloni: "Basta paradossi, chi commette reato non può pretendere un risarcimento"
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"Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene.

Non dei criminali". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta "Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque".

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