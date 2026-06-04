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“Mai pensato di lasciare Fratelli d'Italia”. La versione della deputata Beatriz Colombo

La deputata Beatriz Colombo smentisce una sua possibile fuoriuscita da Fratelli d’Italia

“Mai pensato di lasciare Fratelli d'Italia”. La versione della deputata Beatriz Colombo
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“Non ho mai avuto intenzione di lasciare Fratelli d'Italia né tantomeno di aderire ad altre forze politiche”. La deputata Beatriz Colombo si dice amareggiata per i rumors che la vorrebbero in uscita dal partito di Giorgia Meloni.

Cosa rappresenta per lei Fratelli d'Italia?

Fratelli d'Italia è la mia vita di questi ultimi anni, anche se faccio politica da quando avevo 17 anni. Tutto il mio percorso di vita è stato incardinato nei valori che rispecchiano il mio partito. Ho sacrificato anche la famiglia. Quando sono stata eletta avevo Nicolò e Alessandro di 4 e 2 anni e certe volte mi chiedono mamma ma per te cos'è più importante Fratelli d'Italia o noi? Ovviamente la mia famiglia viene sempre per prima, però Fratelli d'Italia è il partito che per me rappresenta proprio un valore di onestà, di lealtà e di una visione d'Italia che è la visione che vorrei dare ai miei figli. Le persone che mi stanno vicini sono tutte persone di destra che credono in Fratelli d'Italia e sono tutte leali.

A chi si riferisce?

Penso a mio padre che ha 80 anni, che ha dedicato una vita a questo partito come possa stare nel vedere il nome di sua figlia accostato al nome di un altro partito. Ha ferito lui e ha ferito me. Per noi e per me è una cosa impensabile perché la lealtà, la fedeltà e soprattutto la coerenza sono valori imprescindibili e che siano violati, anche soltanto col pensiero, è una cosa che mi fa stare troppo male.

Perché?

Sono un politico e dovrei essere abituata, però essendo una donna di destra, nata a destra, ho valori come lealtà, la famiglia e l'onore. Ho sacrificato molto per servire il mio Paese e il mio partito. Per anni ho trascorso tre giorni alla settimana a Roma lasciando a casa due figli che allora avevano appena due e quattro anni. Ho lavorato sempre con dedizione, passione e onestà, senza mai chiedere nulla in cambio.

C’è qualcuno che potrebbe volerla danneggiare?

Questo è un attacco a Fratelli d'Italia. Qualcuno, forse, pensa di far male al partito screditando il mio lavoro e montando un caso che non esiste.

Forse chi mette in giro certe voci non conosce la mia storia perché io sono nata con Fratelli d'Italia quando eravamo all'1%. La mia famiglia ha fondato Fratelli d'Italia a Riccione, io ero presente a Fiuggi, ho seguito Giorgia Meloni e Ignazio La Russa e Tommaso Foti che mi hanno visto crescere.

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