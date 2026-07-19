L’estate cambia volto: quando arriva il drastico calo delle temperature

L’ondata di caldo più intensa e duratura (fino ad ora) di questa estate sta per lasciarci. Un fronte freddo in arrivo dalla Scandinavia riuscirà a penetrare sul Mediterraneo portando un netto ridimensionamento delle temperature che potranno scendere anche di 8-10°C rispetto ai valori che si registrano attualmente.

Il cambio di scenario

Come abbiamo visto, continua a essere un week-end bollente soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori dove, almeno fino a lunedì 20 luglio, sarà possibile oltrepassare la fatidica soglia dei 40°C all’ombra. Le cose cambieranno rapidamente nella giornata di martedì 21 luglio grazie a fresche correnti dal Nord Europa fin sull’Italia che avranno il merito di spazzare via la cappa rovente africana. Il passaggio non sarà indolore: soprattutto al Centro-Nord si formeranno temporali anche di forte intensità.

L’entità del calo termico

Gli esperti spiegano che al Centro-Nord le temperature si abbasseranno anche di 5-6°C rispetto ai valori odierni (sia nelle massime che nelle minime). In Sardegna, la più colpita fin qui dall’ondata di calore africano, la colonnina di mercurio scenderà anche di 10°C. Ci sarà da soffrire almeno fino a mercoledì 22 luglio all’estremo Sud e soprattutto sulla Sicilia con temperature che, anche lì, scenderanno di parecchi gradi verso il basso. Come detto, il passaggio non sarà “indolore”: se i temporali interesseranno prima il Nord e le regioni adriatiche centro-settentrionali, nella seconda parte della settimana con l’arrivo dell’aria più fresca si svilupperanno anche su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre

Dalla seconda parte della settimana, dunque, sembra che l’estate possa tornare sui binari più consoni che appartengono al clima del Mediterraneo.

“L'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre permetterà al tempo di stabilizzarsi nuovamente, ma questa volta con un clima decisamente più gradevole e valori termici finalmente allineati con le medie stagionali. Un ritorno alla normalità che metterà fine a un lungo periodo di caldo oppressivo”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.