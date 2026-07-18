Dai temporali con grandine al caldo estremo con 46°C: cosa aspettarsi dal week-end

L’Italia è sostanzialmente spaccata a metà. Se al Sud e soprattutto su Sardegna e Sicilia l’ondata di calore dall’Africa sta mostrando i suoi muscoli con valori attesi nuovamente ben al di sopra dei 40°C, le regioni del Nord fanno i conti con forti temporali, locali nubifragi e la caduta di grandine anche di grosse dimensioni come mostrano le numerose immagini che circolano sul web relative alla giornata di venerdì 17 luglio.

Da un estremo all’altro

La fase climatica appena descritta è la faccia di una stessa medaglia: più calore in gioco, più energia per eventi meteo estremi quando si verificano le giuste condizioni. E così, a causa di un nuovo impulso instabile al Nord, nel pomeriggio-sera di oggi, sabato 18, si attende lo sviluppo di nuovi temporali su Alpi e Prealpi che nel corso della sera e la notte investiranno anche le pianure di Veneto e Friuli Venezia-Giulia e parzialmente di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Discorso molto simile per domenica 19 luglio quando l’anticiclone africano cederà ulteriormente al Nord: nel pomeriggio attenzione allo sviluppo di nuovi fenomeni temporaleschi specialmente nel Nord-Est con piogge localmente intense, forti venti e grandinate.

Temperature record sulle Isole Maggiori

L’ondata di caldo africano, invece, non concede nessuna tregua al Centro-Sud. “Nelle prossime ore toccheremo i 42°C a Cagliari e i 41°C a Foggia, 38 a Roma e Firenze con picchi vertiginosi di 46°C nelle zone interne della Sardegna e 45°C in Sicilia”, spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Dunque, caldo estremo per questo week-end dal momento che anche domenica le temperature massime non subiranno diminuzioni ma rimarranno pressoché stazionarie con la concreta possibilità che possano tornare ancora una volta su questi valori esagerati.

La tendenza successiva

Il tanto atteso cambio della circolazione atmosferica con aria molto più fresca in arrivo dal Nord Europa si farà strada soprattutto la prossima

settimana con una netta diminuzione termica a partire dal Centro-Nord per poi propagarsi al Sud e sulla Sicilia tra martedì e mercoledì con temperature anche di 10-12°C inferiori rispetto a quelle che si registrano in queste ore.