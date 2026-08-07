Caldo: oggi 26 bollini rossi, altri 10 giorni di afa ma sono attesi temporali

In Italia si boccheggia ancora. Il Paese continua a trovarsi nella morsa dell’anticiclone africano che, almeno per i prossimi giorni, porterà ancora caldo e, soprattutto, tanta afa. Si attende nelle prossime ore una brevissima tregua, ma soltanto per poco tempo. Secondo i meteorologi, tuttavia, la svolta potrebbe finalmente essere vicina.

Oggi sono 26 le città ad essere contrassegnate dal bollino rosso per il rischio collegato alle elevate temperature e ai livelli di umidità, ossia tutte tranne Bolzano. Domani, invece, da 26 scenderemo a 21, perché Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona diventeranno gialle.

Stando alle ultime previsioni, farà ancora molto caldo per almeno altri dieci giorni. Poi, a partire dal 17 agosto, si tornerà a respirare.

È stato tuttavia un percorso molto lungo, infuocato. Il grande caldo è cominciato il 24 maggio, con la prima ondata, e da allora ci sono state ben poche pause. Per molti questa estate viene considerata come una canicola infinita e implacabile.

Siamo tuttavia entrati in una fase in cui sono previsti più temporali.

L’anticiclone continuerà a dominare incontrastato per altri dieci giorni, ma il grande calore accumulato si trasformerà in energia e si manifesterà con eventi anche estremi. Nella giornata odierna sono previste piogge e rovesci “a macchia di leopardo” sulla pianura padana. I temporali saranno causati da un fronte di aria fresca che interesserà prima il nord, scendendo fino le regioni del Centro.

Una moderata attività temporalesca sta interessando l’area alpina e prealpina centrale, soprattutto in Lombardia e la zona più occidentale del Trentino. Maltempo anche in Piemonte e sul Nordest, zona basso Veneto. Previsti anche vento forte e grandine.

Tutto ciò sarà accompagnato da un leggero calo delle temperature. Si tratterà di una temporanea rafffrescata. Dai 39-40°, si passerà a 35-36°C.

Gli acquazzoni proseguiranno anche lunedì, sebbene in modo sparso.

Niente da fare, invece, per le altre regioni, che resteranno nella morsa del caldo.

Ma, come abbiamo detto, sono in tanti a prevedere un cambiamento, che ad oggi continua ad essere confermato. Domenica 16 agosto dovrebbe arrivare sulle Alpi un fronte d’aria fresca proveniente dal Nord Europa. Questo massiccio fronte potrebbe infliggere un duro colpo al caldo portato dall’anticiclone. Per la settimana che va dal 17 al 23 agosto, dunque, sono previste temperature in discesa e frequenti temporali.