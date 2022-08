Anna Heche si schianta con l'auto: l'attrice è grave

L'attrice americana 53enne Anne Heche si trova ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Secondo quanto riportato dai media statunitensi come Cnn e il sito Tmz, la vincitrice dell'Emmy Award si sarebbe schiantata con la sua auto, una Mini Cooper blu, contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles. Sia la vettura che l’abitazione avrebbero preso fuoco. Il violento impatto, dovuto forse all’alta velocità, avrebbe causato sia un danno strutturale che un importante incendio.

Trasportata in ospedale: è grave

L’attrice, una volta estratta dalla macchina, è stata trasportata in un ospedale della zona in condizioni critiche. I vigili del fuoco, attraverso le parole di Brian Humphrey, hanno fatto sapere che sono stati impiegati 59 pompieri e sono stati necessari 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato. I filmati che sono stati girati in elicottero dall’emittente televisiva Fox11 mostrano l’auto della 53enne che ha sfondato il muro laterale di una casa.

La Heche è conosciuta per il suo ruolo nella soap opera 'Another World', 'Destini’ in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991. La 53enne ha anche recitato in diversi film degli anni '90, tra i quali 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco’ e 'I Know What You Did Last Summer'. KTLA e CBS News hanno fatto sapere che l'auto è intestata ad "Anne Heche", anche se People non ha confermato in modo indipendente se l'attrice stesse guidando il veicolo. Un collaboratore della Heche ha affermato a People: "Non abbiamo ancora abbastanza informazioni per commentare" . Sembra però che una persona a conoscenza di quanto avvenuto abbia confermato alla CNN che l'autista era proprio l'attrice Anne Heche.

Molti lutti nella sua vita

L’attrice è nata ad Aurora, nell'Ohio, il 25 maggio 1969. Nella sua vita ha dovuto affrontare duri lutti, quello del padre, avvenuto quando lei aveva solo 14 anni, e, nello stesso anno, anche quello del fratello Nate, morto in un incidente stradale. Un'altra sua sorella, Cynthia, era invece morta pochi mesi dopo la nascita per un problema al cuore. Infine, nel 2006 è deceduta a causa di un tumore al cervello sua sorella Susan. Dopo due anni di relazione con l'attore Steve Martin, l'attrice annunciò la sua relazione con la collega Ellen De Generes. Dal 2007 fino al 2018 è stata compagna dell'attore James Tupper, dal quale ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009.