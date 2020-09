Germania, trovati morti cinque fratellini in una casa a Solingen

Sono di cinque fratellini i corpi trovati in una casa di Solingen, nel distretto di Hasseldelle del land tedesco Nordreno-Vestfalia. Secondo quanto appreso dal tabloid tedesco Bild le vittime avrebbero un'età compresa tra uno, due, tre, sei e otto anni. La nonna avrebbe chiamato la polizia dicendo che sua figlia, di 27 anni, ha ucciso cinque dei suoi figli ed è poi scappata con un altro bambino con l'obiettivo di suicidarsi.

Il sito tedesco Focus Online aggiunge che alle 13:46 la donna ha effettivamente tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno della metropolitana alla stazione centrale di Dusseldorf, distante circa 35 chilometri da Solingen. La donna è sopravvissuta, ma sarebbe gravemente ferita. La notizia data in prima battuta da mezzi di informazione locali è stata poi confermata dalla polizia di Wupperthal che non ha per ora fornito informazioni né sull'età dei piccoli né su che cosa possa essere accaduto. "Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla - si è limitato a dire il portavoce - I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen". La polizia per ora non ha dato risposte né sull'età dei bambini né sulle possibili circostanze dell'accaduto e sulle cause del decesso, limitandosi a dichiarare che in base alle prime analisi dei medici legali le vittime avrebbero meno di 14 anni.

La ventisettenne, dopo aver tentato il suicidio, sarebbe attualmente in cura in una clinica e sorvegliata dalla polizia, riferisce Bild. Sempre secondo il giornale tedecso, l'altro figlio di 11 anni prima portato con sè dalla madre sarebbe in salvo a casa della nonna materna. Sul posto sono accorsi numerosi veicoli dei soccorsi sanitari e della polizia di Wupperthal. Un giornalista dell'agenzia NonstopNews ha riferito, citando la polizia, che i servizi di emergenza igiunti sul posto avrebbero tentato di rianimare i bambini. Ma ogni tentativo è stato vano. I soccorritori e gli operatori sanitari sono sotto choc per l'orrore della scena e le pessime condizioni dell'appartamento dove sono stati ritrovati i corpi dei cinque fratellini.