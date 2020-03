Hubei, riaperte la metà delle imprese locali

Le fabbriche della provincia dell'Hubei, epicentro della pandemia da coronavirus, ricaccendono i motori. Wang Qiyang, capo del Dipartimento provinciale dell'economia e della tecnologia dell'informazione, ha dichiarato che la metà delle imprese locali (7.629) hanno riavviato la produzione.

La provincia dell'Hubei inizia a ripartire

"Le aziende includevano quelle nel settore automobilistico, nonchè gli impianti di fertilizzanti fosfatici e quelli nelle industrie dell'elettronica e della comunicazione in fibra ottica" , ha detto Wang in una conferenza stampa. La produzione riparte seguendo le indicazioni della Commissione sanitaria provinciale che impongono alle imprese di munirsi di mascherine, disinfettanti, sapone liquido e termometri a infrarossi. I settori cruciali come i trasporti pubblici, le forniture mediche e i produttori di beni di prima necessità della città, così come annunciato dal governo l'11 marzo scorso, torneranno ad essere operativi e, allo stesso modo, faranno quelle fabbriche che sono coinvolte nelle catene di approvvigionamento nazionali o globali. Le altre attività, come fa sapere l'Agenzia Nova, ripartiranno solo dopo il 20 marzo. Stesse norme si applicheranno anche nelle aree considerate ad alto rischio della provincia al di fuori Wuhan e la riapertura riguarderà le aziende coinvolte nella prevenzione delle epidemie, nei servizi pubblici e nella fornitura di beni di necessità possono riprendere a lavorare. I mezzi di trasporto pubblici nelle aree a medio e basso rischio, invece, "riprenderanno gradualmente le operazioni".

Xiaomi riapre più di mille negozi