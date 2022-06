"Fate uscire il presidente". Perché hanno evacuato Biden

Il momento storico attuale ha portato i Paesi ad alzare i propri livelli di sicurezza. Il rischio di attentati contro le alte cariche è elevatissimo e le autorità hanno innalzato i controlli e studiato protocolli più stringenti. Poche ore fa, per esempio, si sono vissuti momenti di panico negli Stati Uniti a causa di un aereo privato che, senza connessione radio, ha sorvolato l'abitazione di Joe Biden.

I fatti si sono verificati a Rehoboth Beach, in Delaware, dove il presidente e sua moglie stanno trascorrendo qualche giorno di relax. Non appena è scattato l'allarme, Joe Biden è stato immediatamente evacuato insieme alla consorte per motivi di sicurezza. Il tutto non è durato che pochi minuti, giusto il tempo per le autorità di verificare la situazione e appurare che il piccolo aereo privato che ha fatto scattare l'allarme era caduto vittima di un errore di valutazione nella rotta. Lo rende noto il Secret Service, che riferisce anche che il velivolo è stato scortato fuori dallo spazio aereo sorvegliato senza ulteriori conseguenze.

I primi accertamenti condotti dalle autorità indicano che il pilota non era sintonizzato sul canale radio giusto e, quindi, non stava seguendo il Notams (l'allerta sul potenziale pericolo) nè la guida di volo. Nelle prossime ore il Secret Service ha già riferito che il pilota verrà sottoposto a un interrogatorio per cristallizzare la sua versione dei fatti e chiudere, in questo modo, il fascicolo. Non è la prima volta che aerei fuori dal controllo radio si trovano a sorvolare abitazioni presidenziali, richiedendo l'evacuazione della più alta carica dello Stato americano e di chi si trova con lui. Nella maggior parte dei casi, come accaduto questa mattina (ora locale), si tratta di errori di valutazione dei piloti e non di volontarie invasioni di spazio aereo.