Messico, trovato in fossa comune cadavere di modella 24enne scomparsa da agosto

Grande sconcerto ha suscitato in Messico il ritrovamento del cadavere di una modella 24enne, Yesenia Estefanía Alvarado Rivera. La giovane mamma e indossatrice era scomparsa dalla propria residenza, nella località di Ciudad Obregón, nello Stato nordoccidentale di Sonora, lo scorso 19 agosto. Secondo i familiari della vittima, la sparizione di quest'ultima sarebbe avvenuta mediante un vero e proprio rapimento, compiuto, denunciano i parenti di lei, da una banda composta da " quatro uomini incappucciati ". Tali rapitori avrebbero costretto allora la modella, che era intenta a passeggiare per le vie cittadine, a salire su un'auto e la avrebbero quindi portata via.

Il corpo di Yesenia, riferisce El Heraldo de Mexico, è stato rinvenuto in questi giorni all'interno di una fossa comune, localizzata il 30 settembre nei pressi della municipalità di Cajeme, sempre nello Stato di Sonora, grazie agli sforzi di ricerca e alle segnalazioni di diverse " madres buscadoras ", ossia madri di individui misteriosamente scomparsi. I ritrovamenti di fosse comuni piene di cadaveri ammassati stanno purtroppo sempre più riempiendo i resoconti di cronaca nera nel Paese centroamericano.

A detta del procuratore distrettuale che ha coordinato le indagini, i resti della 24enne, nella fossa incriminata, si trovavano mescolati con le spoglie di altri 11 malcapitati ammazzati. I resti mortali della ragazza, una volta esumati, sono stati i primi, tra quelli ammassati nel tumulo improvvisato, a essere identificati dagli inquirenti per mezzo di un test del Dna effettuato dal Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, facendo di conseguenza sprofondare nella disperazione la famiglia della modella. Le stesse madres buscadoras, in seguito all'accertamento della presenza del corpo di Yesenia tra quelle 11 salme, hanno subito inviato un messaggio di condoglianze ai parenti della giovane, invitandoli a dare prova di estrema forza per sopportare la perdita della 24enne.

Hallan en fosa clandestina restos de modelo desaparecida en #Sonora https://t.co/0FkSpw6Rvg pic.twitter.com/d7GviFH7p7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2020

Dopo la scoperta delle spoglie di Yesenia, le autorità messicane hanno intensificato le indagini sui presunti assassini di quelle 11 vittime, portando a termine ultimamente l'arresto di tre persone.