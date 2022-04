Trecentottanta chiusi in un bunker per un mese. Ora spuntano i morti per asfissia

Nel dramma della guerra arrivano notizie sempre più inquietanti. L'ultima è stata raccolta dall'inviato dell'Ansa, che ha parlato con diversi abitanti di Yagydne, un villaggio vicino a Lukashivka e Chernihiv, a nord di Kiev. Un paesino quasi totalmente distrutto. "Siamo stati per oltre un mese in 380 nel rifugio di una scuola - raccontano - ma undici persone sono morte per infarto o perché non riuscivano a respirare. I soldati russi, tenendoci il fucile puntato, ci hanno permesso mano mano di seppellirli. Erano loro a darci il cibo dalle loro scatolette, mentre nelle nostre case hanno fatto razzie delle nostre cose: indumenti e roba da mangiare. Otto civili sono invece stati uccisi".

"Mio figlio torturato e ucciso"

L'Adnkronos ha raccolto un'altra testimonianza drammatica, quella di Natalia Zakhlyupana, mamma di Sergei, muratore 38enne, morto a marzo a Hostomel, nella regione di Kiev, a marzo. "Mio figlio è stato torturato e ucciso dall'esercito russo da colpi di pistola sparati alle spalle". Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato per strada dopo che le truppe russe si sono ritirate: "Era scalzo, con solo una maglietta addosso nonostante il freddo. Aveva le mani tirate all'indietro e tutto il suo corpo era pieno di lividi: alle mani, alla schiena e al torace", racconta la madre. La donna è convinta che sia "un crimine di guerra, perché mio figlio era un civile, non aveva alcun collegamento con l'esercito".

Sbattuto fuori di casa