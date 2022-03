Il ritorno della Storia e la chiusura di McDonald's in Russia

L'invasione russa dell'Ucraina è l'ulteriore conferma che la storia, a dispetto di ciò che aveva previsto il politologo Francis Fukuyama alla fine degli anni '80, non è mai finita. Il periodo cosiddetto "unipolare" a guida statunitense può dirsi concluso, perché il nuovo ordine mondiale dovrà e deve tenere conto di altre due potenze, in particolare: la Cina e la Russia. Indicativo e simbolico, in tal senso, la chiusura dei ristoranti McDonald's in Russia, simbolo per eccellenza della globalizzazione. Come riportato dall'Ansa, infatti, McDonald's e Starbucks, ma anche Coca-Cola e PepsiCo, hanno annunciato la sospensione delle loro attività nel Paese. " Continueremo a monitorare la situazione e valutare se ulteriori misure sono necessarie. In questo momento è impossibile prevedere quando potremo riaprire ", afferma l'amministratore delegato di McDonald's Chris Kempczincki, annunciando la chiusura di tutti gli 850 punti vendita in Russia. " I nostri valori ci spingono a non ignorare la sofferenza umana inutile " che si sta verificando in Ucraina, aggiunge precisando che la società continuerà comunque a pagare i suoi 62.000 dipendenti nel paese. Ma la chiusura di McDonald's è molto di più di una reazione della società americana all'invasione russa dell'Ucraina: è il sintomo di un mondo che cambia.

Russia, addio a McDonald's: perché è importante

Quando è arrivata nel 1990 a Mosca, ricorda l'Ansa, che era allora ancora parte dell'Unione Sovietica, McDonald's è divenuta il simbolo dell'ascesa del capitalismo a scapito del comunismo. Il liberalismo aveva sconfitto il comunismo sovietico, e ad attenderci, secondo i più ottimisti, ci sarebbero state solo pace e democrazia. Nel suo primo giorno di attività si stima che 30.000 russi si erano messi in fila per assaggiare i suoi famosi hamburger. Ecco perché la chiusura di McDonald's diventa ora simbolicamente rivelante in un mondo che non è già più quello che conoscevamo fino a pochi giorni fa, mentre una nuova Cortina di Ferro è pronta a ergersi fra l'Occidente e la Federazione Russa.

Per contestualizzare meglio quel periodo, alla fine della Guerra fredda gli Stati Uniti si affacciarono sul mondo con la possibilità di esercitare un potere e un’influenza senza precedenti. Con la sconfitta dell’Unione sovietica e la conclusione dell’era bipolare, infatti, gli strateghi americani cominciarono a sognare di modellare il globo a immagine e somiglianza dell’unica superpotenza rimasta. L'apertura di McDonald's a Mosca ne era uno dei simboli. Una visione ottimista del futuro ben espressa dal già citato Francis Fukuyama nella riflessione formulata nel saggio The End of History?, pubblicato su The National Interest nell’estate 1989, nel quale il liberalismo, agli occhi dell’illustre politologo, appare come l’unico possibile vincitore e meta finale dell’evoluzione storica dell’uomo e della società.

L'illusio dell'interdipendenza economica e della globalizzazione "pacifica"