Xi Jinping e Peng Liyuan: storia del matrimonio che unisce la Cina

Onorando i suoi genitori e amando sua moglie e sua figlia, Xi Jinping attribuisce molta importanza alla sua famiglia. Una volta ha detto in un’intervista: “ Ho una famiglia molto felice, io e mia moglie abbiamo le rispettive carriere e costruiamo insieme la nostra famiglia .”

Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan hanno trascorso insieme più di 30 anni. Nel suo ufficio sono poste le foto della moglie. Lei ha accompagnato il marito a Liangjiahe, (un piccolo villaggio situato sull’altopiano del Loess dove Xi ha lavorato e vissuto per sette anni) per visitare gli abitanti locali…. Gli impercettibili movimenti rilevano la felicità, l’amore tra marito e moglie.

“Si sono sposati senza tenere alcuna cerimonia di nozze”

Xi Jinping e Peng Liyuan si sono innamorati a prima vista nel 1986 e si sono sposati a Xiamen nel settembre del 1987. “In effetti non hanno tenuto alcuna cerimonia di nozze per il loro matrimonio”, ha ricordato Wang Jinshui, collega di Xi Jinping quando lavorava a Xiamen.

“Faccio ogni giorno un colpo di telefono a mia moglie”

Dopo il matriomonio, a causa delle rispettive carriere, Xi Jinping e Peng Liyuan non hanno potuto stare sepesso insieme, ma sono sempre riusciti a comprendersi e sostenersi a vicenda. Peng Liyuan ha detto che Xi Jinping è un “marito e padre capace ”. Il 14 agosto 2004, in un’intervista concessa ai media, Xi Jinping, allora segretario del Comitato del PCC della provincia dello Zhejiang, ha parlato della sua vita familiare: “Ho una famiglia molto felice, io e mia moglie abbiamo le rispettive carriere e le faccio ogni giorno un colpo di telefono.”

“Sono entrambi molto umili e tengono sempre un basso profilo”

Xi Jinping e Peng Liyuan hanno chiamato la loro figlia “Mingze”, che in cinese significa “luce e lustro” con la speranza che fosse una persona “onesta e utile alla società. Quando Xi Jinping lavorava a Ningde, nella provincia del Fujian, ogni volta che Peng Liyuan veniva a visitare suo marito, comprava per sé stessa i biglietti di treno o chiedeva un passaggio. “Xi Jinping e sua moglie, sono entrambi persone molto umili e tengono sempre un basso profilo, trattandomi come membro di famiglia”, ha ricordato Xing Changbao, che allora era più in contatto con Xi.

Nel suo ufficio sono poste le foto della moglie

Gli impercettibili movimenti mostrano la tenerezza di una famiglie cinese

La società di oggi sta cambiando rapidamente. La gente lavora senza concedersi un attimo di respiro e va ovunque per guadagnare la vita, ma non si deve dimenticare i veri sentimenti nel mondo e farli essere tagliati dalla lunga distanza, dimenticati, dimenticati nella frenesia quotidiana o ignorati nella lotta di giorno e notte.