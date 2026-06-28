Russell, una pole con il "giallo" finale. Beffate le Ferrari

Doppia delusione. Per le Ferrari e per Kimi. Tutta colpa di Verstappen finito a muro costringendo Antonelli ad alzare il piede nell’ultimo settore, mentre Russell è riuscito a rallentare solo quanto bastava e a staccare il miglior tempo proprio all’ultimo istante, mentre nel box Ferrari stavano già pensando di aver ribaltato il mondo colorando di rosso la prima fila. George è stato freddo, ha rallentato, ma non ha alzato il piede del tutto come hanno fatto invece Piastri e soprattutto Kimi. Si è preso un rischio e ha pagato. Poi un giorno ci spiegherà perché in radio ha gridato in italiano uno «Stai calmo» che aveva un solo destinatario. Quanto soffra Kimi lo abbiamo capito. Anche se poi George ha smentito di avercela con il suo compagno.

Non essendo stata esposta la doppia bandiera gialla ha avuto ragione lui, lo ha scaglionato anche la telemetria (ha rallentato in un micro settore, quanto bastava) e in pole davanti alle Ferrari e a Kimi scatterà lui.

«Non potrò più dire di essere sfortunato». Poi in gara ne vedremo delle belle perché la Ferrari risorta solo nell’ultimo run in Q3 potrebbe giocare delle carte importanti in una gara che si annuncia caldissima (in qualifica c’erano 53° sull’asfalto) e dove la gestione delle gomme potrebbe essere decisiva.

Anche se va detto che senza il crash di Max le due rosse non sarebbero mai riuscite a stare davanti a Kimi e allo stesso Max. La Ferrari è comunque migliorata passo dopo passo e questo è il fattore positivo. Se Leclerc o Hamilton dovessero riuscire a schizzare in testa al via, avrebbero delle ottime chance. Intanto Vasseur ha dubbi sulla regolarità della pole di Russell: «Si parla tanto di sicurezza, poi si decide di non esporre una doppia bandiera gialla in un caso come questo.

Ma non voglio perdere energie con le polemiche, mi concentro sulla gara. Purtroppo finora tutte le decisioni hanno girato a favore della Mercedes».

Russell ha rispettato le regole, ma l’errore è stato non esporre una doppia bandiera gialla.

Bravo, furbo e anche fortunato, mentre il suo compagno ha alzato il piede. «Ho pensato ci fosse una doppia bandiera gialla, così ho abortito il giro. Ho fatto un errore di esperienza.

Mi è costata la prima fila e partendo dalla quarta posizione dietro alle due Ferrari non sarà semplice risalire anche se il passo è buono», la confessione di Kimi che ha sinceramente ammesso di aver sbagliato a non rischiare. Questione di esperienza.Ma il ragazzo ci ha già dimostrato come riesce a ribaltare la situazione.TV: oggi ore 15 gara (Sky, diff. 18.30 TV8).