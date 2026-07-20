La privacy si fa in musica. Un album per raccontare la cittadinanza digitale

La musica come strumento per parlare ai più giovani di privacy, intelligenza artificiale e uso consapevole della rete. È questa l’idea alla base di ONLIFE! E.C.D., il nuovo progetto musicale ideato da Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, insieme alla giornalista Angela Orecchio. L’album, pubblicato con il nome artistico Priva&CY with Bo(o)ts, contiene dodici brani dedicati ai temi che accompagnano la vita quotidiana nell’era digitale.

L’obiettivo è raggiungere soprattutto i più giovani, utilizzando un linguaggio diverso da quello dei convegni o delle pubblicazioni specialistiche. “La protezione del dato personale non è la privacy su un modulo da firmare - spiega Ghiglia - ma la tutela della nostra intimità. I ragazzi sanno usare benissimo gli strumenti digitali, ma non sempre hanno la consapevolezza di cosa significhi davvero vivere in rete. È il modo più diretto per trasmettere un messaggio. Le canzoni le abbiamo scritte noi, io e la mia collaboratrice. Mentre i miei figli mi hanno dato una mano nella parte prettamente musicale, evitandomi, come dicono loro, di risultare cringe. Abbiamo scelto generi diversi, dal punk rock alla trap, fino ai brani più melodici, proprio per parlare a pubblici differenti”. Il progetto è già nel percorso che Ghiglia porta avanti da anni sul tema già affrontato nei libri Educazione civica digitale. Abbecedario essenziale, L’ABC di Digitopoli ed Educazione civica digitale. Abbecedario 2.0. “Da tempo lavoriamo su questi temi, anche attraverso proposte di legge. Questo album rappresenta un altro tassello dello stesso percorso: promuovere una cittadinanza digitale più consapevole”.

Il titolo richiama il concetto di “onlife”, elaborato dal filosofo Luciano Floridi per descrivere un mondo in cui la distinzione tra online e offline è ormai superata. Una realtà nella quale dati, relazioni e comportamenti si intrecciano continuamente e rendono sempre più importante comprendere il funzionamento delle tecnologie. Le musiche, le voci e gli arrangiamenti sono stati realizzati con il supporto della piattaforma di intelligenza artificiale Suno.

Tra i temi affrontati nei brani troviamo il phishing, il cyberbullismo, la protezione dei dati, la manipolazione dell’informazione e il rapporto con l’intelligenza artificiale.

“L’innovazione non va né temuta né idolatrata, ma conosciuta e governata”, conclude Ghiglia. "Solo così possiamo restare cittadini e non diventare semplici utenti”.