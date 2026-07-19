Bad Bunny, niente recupero del concerto di Milano. Live Nation annuncia il rimborso totale

L’atteso ritorno di Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano si è trasformato in una serata da dimenticare. Il violento peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto gli organizzatori a interrompere l’evento e a far evacuare decine di migliaia di spettatori, ponendo ancora una volta l’attenzione sulle difficoltà di organizzare grandi manifestazioni all’aperto durante estati sempre più segnate da fenomeni atmosferici estremi.

Il maltempo ferma lo spettacolo

Quella che doveva essere una delle serate musicali più attese dell’estate si è conclusa dopo poche canzoni. Un violento temporale, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, ha colpito l’area dell’Ippodromo La Maura mentre circa 80 mila persone assistevano al concerto. La situazione ha reso necessario sospendere immediatamente l’esibizione e avviare l’evacuazione del pubblico, con alcuni spettatori che hanno riportato lievi conseguenze a causa della grandine.

La decisione di Live Nation

Dopo alcune ore di attesa e numerose richieste di chiarimento da parte dei fan, è arrivata la comunicazione ufficiale di Live Nation. L’organizzatore ha spiegato che, dopo aver valutato ogni possibile alternativa, non è stato possibile individuare una nuova data per recuperare il concerto. Nella nota viene ribadito come la sicurezza del pubblico abbia rappresentato la priorità assoluta durante tutte le fasi dell’emergenza, accompagnando il messaggio con le scuse rivolte agli spettatori per il disagio subito.

Rimborsi completi per tutti gli spettatori

Uno degli aspetti più attesi riguardava la sorte dei biglietti, considerando che il concerto era già iniziato prima dell’interruzione. La società organizzatrice ha confermato che tutti gli acquirenti riceveranno un rimborso integrale, comprensivo sia del valore nominale del titolo d’ingresso sia del 15% relativo alle commissioni di prenotazione. Le modalità operative e le tempistiche per ottenere il rimborso saranno comunicate direttamente ai possessori dei biglietti nei prossimi giorni.

Concerti estivi e nuovi rischi climatici

L’episodio riaccende il dibattito sull’impatto dei fenomeni meteorologici estremi sugli eventi dal vivo.

Le ondate di calore sempre più intense, alternate a improvvisi temporali con grandine e raffiche di vento, stanno modificando il quadro organizzativo dei grandi concerti all’aperto. Una situazione che impone agli operatori del settore di rafforzare i protocolli di sicurezza e di rivedere le strategie di gestione del rischio, in un contesto climatico sempre più imprevedibile.